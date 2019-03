28A.- Casado crida a treure a Torra "les claus del cotxe d'Espanya" i

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aplique la Ley de acción exterior y "cierre de una vez por todas las mal llamadas embajadas catalanas, después de que 41 senadores en Francia "avalen las mentiras del separatismo".En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), Casado ha preguntado "por qué no cierra Diplocat, por qué no hace algo sobre lo que se ha conocido que Puigdemont dilapidó 500 millones de euros en propaganda internacional para avalar la fractura, la ruina y el racismo en Cataluña frente al resto de españoles"."Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos, ya que Cataluña ha recibido 70.000 millones del FLA, que Torra diga que los españoles tenemos una tara mental en el AND por hablar español, somos víboras, que quiere la vía eslovena, que desea ver entrar tanques por la Castellana o que estamos en un país franquista, como decía la nota que negoció Sánchez con Torra", ha cuestionado.Casado ha afirmado que "todo esto es lo que está tolerando Sánchez, la responsabilidad es de Sánchez, que hoy mismo tiene que cerrar las mal llamadas embajadas, pero está esperando al 28 de abril para ver si necesita los votos de Torra, porque Sánchez es Torra y Puigdemont, que no vaya de moderado".--EUROPA PRESS--