El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que las elecciones, "además de ir de la unidad de España o el prestigio internacional, también va sobre la prosperidad y la economía". En este sentido, ha añadido que "molesta mucho que solo el PP hable de empleo, de proyectos de crecimiento económico o de inversiones, porque saben que están otra vez arruinando a España".En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), Casado ha manifestado que "no pueden ocultar que el déficit y la deuda se están disparando, que ya hay 126.000 parados más desde que gobierno Sánchez, y por eso no quieren hablar de economía y solo de Franco y otros partidos de las pistolas o de fichar tránsfugas"."La economía es lo más importante, porque solo cuando va bien se crea empleo y solo con empleo se pueden pagar impuestos y solo con esos impuestos se financian el Estado del Bienestar", ha indicado el presidente del PP, que ha asegurado que es "un partido social, que está con la gente que lo pasa mal, lo que quiere hacer es que la economía vaya bien la gente tenga empleo y así poder bajar los impuestos".Así, ha recordado el programa económico "revolucionario" que ha presentado el PP, que quiere "bajar todos los impuestos, suprimir sucesiones, donaciones, patrimonio, bajar el IRPF por debajo del 40 por ciento, el de sociedades por debajo del 20 por ciento, blindar el ahorro, revalorizar las pensiones y apostar por la sanidad y las políticas para las personas con algún tipo de discapacidad".Según Casado, "todo eso se hace con una política responsable y rechazando lo que Pablo Iglesias ya le ha dicho a Sánchez lo que le va a exigir, que quiere ser ministro de su Gobierno, lo cual no es ninguna novedad"."Si Sánchez puede sumar con Iglesias, Torra y los batasunos de Otegi, lo va a hacer, y si puede sumar con Cs, lo va a hacer otra vez como hizo en el año 2015", ha asegurado Casado, que ha añadido que "si no queremos que ocurra eso, hay que optimizar los votos en torno al PP, que está con la España real, que necesita que esto vaya bien".--EUROPA PRESS--