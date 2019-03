Casado critica la "pésima negociación" de Sánchez sobre Gibraltar y re

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado la "pésima negociación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a Gibraltar a raíz del Brexit. Además, ha asegurado que peleará, entre otras cosas, la cosoberanía, la doble nacionalidad para los gibraltareños y un plan de inversiones "generoso y ambicioso" para el Campo de Gibraltar.En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), Casado ha manifestado que el tratado "firmado por el Gobierno del PSOE con el Gobierno del Reino Unido sobre Gibraltar tenía letra pequeña". Asimismo, ha criticado que el Gobierno "malograra el acuerdo histórico que había alcanzado el PP con los 27 países de la Unión Europea, que dijeron que si Reino Unido se iba de la UE solo con el acuerdo de España se podría hablar de Gibraltar"."Sánchez se fue a Cuba mientras se estaba negociando y al final, como dijo la primera ministra británica, España no sacó nada de lo que había pedido", ha afirmado el presidente del PP, que ha añadido que, "sobre todo, lo dice el tratado y en la UE lo que es ley está en el tratado". En este sentido, ha insistido en que "malograron un acuerdo histórico y encima le están dando facilidades pactando estructuras como si fueran un Estado soberano".Casado ha indicado que el tratado "no reivindica la soberanía, no reivindica la titularidad del terreno del aeropuerto, lo cual es una irresponsabilidad, y empieza a hablar de cuestiones fiscales que hasta ahora no se habían regulado porque no se aceptaba la soberanía".El presidente del PP ha asegurado que va a "pelear con uñas y dientes, la cosoberanía, la doble nacionalidad y un plan tremendamente generoso y ambicioso de inversiones en el Campo de Gibraltar". "Es imposible competir cuando hay una diferencia de renta de derechos laborales y de implantación de empresas en apenas dos metros que separan un límite territorial de otro", ha añadido.Igualmente, ha defendido que peleará por "un régimen especial fiscal para el Campo de Gibraltar, Gibraltar y Ceuta, para que ese eje sea una potencia financiera, comercial y de transporte logístico" Finalmente, ha señalado que exigirá "igualdad de derechos laborales y ciudadanos, porque no puede ser que los habitantes del Campo de Gibraltar estén trabajando en el Peñon con distinta regulación". "De esto nada ha negociado el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.--EUROPA PRESS--