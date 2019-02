Ayuntamiento habilita bolsas de aparcamiento para autobuses discrecionales para los fines de semana del Carnaval

Los ediles del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández y Martín Vila

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes habilitar dos bolsas de aparcamiento destinadas a autobuses discrecionales durante los fines de semana del Carnaval.En un comunicado, el concejal de Movilidad, Martín Vila, ha indicado que ante el elevado número de autobuses que llegan durante los dos fines de semana de Carnaval a la ciudad, "hemos realizado los trámites pertinentes para que puedan estacionar en dos bolsas de aparcamiento".La primera zona, con capacidad para 250 autobuses, se activará los días 2, 3, 4, 9 y 10 de marzo en la Terminal de contenedores del muelle Reina Sofía, mientras que la segunda zona, con capacidad para 300 autobuses, estará disponible el 2 y 3 de marzo en los antiguos terrenos de construcción aeronáutica.Por otra parte, Vila ha adelantado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado iniciar los procedimientos administrativos para la recuperación del yacimiento de la Casa del Obispo y el kiosko restaurante ubicado en el paseo marítimo de la Barriada de la Paz. Ambos procedimientos se realizan tras la publicación en el BOE de las respectivas resoluciones definitivas de las concesiones al incumplir los términos de la misma sin que se haya entregado.Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales y Enseñanza, Ana Fernández, ha informado también del próximo rodaje por parte de la productora madrileña Malas Compañías para la película 'Mi gran despedida' en la ciudad. El rodaje será entre los días 8 y 28 de febrero. Vendrán 65 personas, entre técnicos, actores, y extras y rodarán en varios espacios.Fernández ha hecho referencia también a la aprobación de la Junta de Gobierno Local de la adjudicación a la empresa Rhodas Albañilería de las obras de adecuación de las bóvedas 1, 2 y 3 en las murallas de San Carlos para actividades extraordinarias del CEIP 'Celestino Mutis'. El Ayuntamiento invertirá 155.000 euros en acondicionar estas bóvedas para dar respuesta a una de las demandas del centro que carece de espacio para desarrollar actividades.También en esta Junta se ha aprobado el plan de seguridad del proyecto de suministro y obras necesarias para la colocación de persianas en los colegios públicos 'Gadir' y 'Adolfo de Castro' por lo que la próxima semana se podrá empezar a colocar.Además, se ha autorizado por quinto año consecutivo, la carrera no competitiva que organizan los colegios católicos de la ciudad para celebrar el día de las escuelas católicas la mañana del 20 de febrero en el parque Celestino Mutis.COCHES DE LA POLICÍA LOCALPor otra parte, este viernes se ha declarado desierto el concurso, el procedimiento abierto para la adquisición de ocho vehículos para la Policía Local a través de 'renting', debido a que de las cuatro empresas que se presentaron, dos no han cumplido con las estipulaciones recogidas en el pliego de condiciones técnicas y las otras dos incurrieron en defectos de forma en su presentación, por lo que tampoco han podido ser aceptadas. Por tanto, se ha declarado desierto de cara a que la próxima semana vuelva a aprobarse en la Junta de Gobierno Local.En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado 159 ayudas de emergencia social por importe de 54.859 euros, once ayudas económicas familiares por valor de 3.434 euros, 59 ayudas para el pago de recibos de agua que suman 4.000 euros, 221 ayudas para el pago de recibos de luz por valor de 10.369 euros ,15 bonificaciones para pensionistas para el pago de recibos de agua, 20 bonificaciones para pensionistas para la luz y 20 suministro mínimo vital de agua.--EUROPA PRESS--