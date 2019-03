Asaja traslada al Ministerio la situación de sequía que sufre la provincia

Recogida de corcho

Asaja-Cádiz ha trasladado al comité directivo de Asaja-Nacional la situación de sequía que sufre la provincia de Cádiz por la ausencia de precipitaciones y por las altas temperaturas y vientos secantes de levante para que dé cuenta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se tomen las acciones oportunas con vista a paliar los daños.En una nota, ha señalado que la falta de precipitaciones, las altas temperaturas por encima de los 20 grados y los vientos secantes de levante están poniendo en serio peligro al campo de la provincia, "que mira al cielo a la espera de precipitaciones que salven los cultivos y genere pastos para la ganadería".En este sentido, ha explicado que las adversidades climáticas están empezando a dar la cara en los cultivos de invierno, sobre todo, en los cereales de siembra temprana. Así, en la mayoría de las parcelas de cereales, si no llueve en breve espacio de tiempo, la producción se va a ver "seriamente afectada".Asaja ha indicado que un dato representativo es que cultivos que se sembraron a finales de noviembre y a principios de diciembre están prácticamente espigados en su totalidad sin haber alcanzado el desarrollo normal. Por su parte, las siembras más tardías están empezando a padecer la falta de agua."También se está viendo seriamente perjudicada la superficie de oleaginosas y leguminosas de siembra reciente", ha explicado Asaja, que ha señalado que a la hora de realizar las labores de siembra hay zonas en las parcelas que, al no haber podido retener la humedad suficiente, la nacencia ha sido irregular y, con ello, aumenta los daños por fauna.Por su parte, la viña aún no está registrando daños, debido especialmente al tipo de suelo que existe en la provincia que retiene la humedad, proporcionando agua al cultivo. No obstante, las altas temperaturas van a provocar un adelanto en el brote de las yemas.El olivar de regadío lleva dos semanas recibiendo riegos mientras que el año pasado no se empezó a regar hasta primeros de junio y probablemente, la falta de agua repercuta en la producción, según ha explicado Asaja, que ha señalado que en el caso del olivar en secano, la ausencia de agua repercute de manera muy palpable en los que se hayan plantado nuevos y, posiblemente, habrá que regarlos con cubas.Según Asaja, en el ámbito forestal, el corcho, sufrirá problemas si la sequía continúa, sobre todo, en las autorizaciones de saca, porque el estrés hídrico hace que la corteza se pegue más al árbol, no adquiera calibre y al sacarlo se puede dañar, mientras que en el cultivo del arroz, la falta de agua va a repercutir en las labores de inundación, porque al estar las tierras secas aumenta la demanda.Por su parte, según Asaja, el ganado también está teniendo problemas, porque aunque las siembras que se han destinado para aporte a la cabaña ganadera no han estado mal, el desarrollo de hierba natural ha sido lento y escaso. Como consecuencia, el aporte externo a los animales se está incrementando en comparación a un año normal aumentando el coste de producción al ganadero.--EUROPA PRESS--