Alcaldesa de Jerez insta a la Junta a enseñar un documento que diga que el Centro del Motor no es subvencionable

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, ha defendido que el Centro Tecnológico de Innovación del Motor (CTIM) tiene como límite máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, según recoge la normativa europea de los fondos europeos Feder, y así lo reconoce la propia Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de España, por lo que ha instado a la Junta a que enseño un documento que diga que no es subvencionable hasta esa fecha.En una nota, Sánchez ha señalado que la Junta "dice que el proyecto no está hecho y que el plazo es hasta 2020 y he hablado con la directora general de Fondos Europeos y dice que el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2023". "Que digan a los ciudadanos por qué no quieren invertir 5,5 millones de euros", ha añadido."Este proyecto se hace a través de un convenio, cómo vamos a tener el proyecto si es necesario antes firmar un protocolo con la Junta que recoja un convenio de trasvase del dinero al Ayuntamiento de Jerez y luego a Cirjesa para que se haga cargo de la ejecución del proyecto"; ha preguntado la alcaldesa jerezano, que ha afirmado que "una vez firmado el protocolo se hace el proyecto, que no es difícil y es sencillo".Así, ha instado a la Junta a "que diga que no creen en el proyecto del CTIM, que digan a los ciudadanos de Jerez por qué no quieren invertir los 5,5 millones de euros".Sánchez ha pedido "a la Junta los mismos plazos que ha dado a otros proyectos ITI, entre seis y siete meses". En este sentido, ha explicado que hace unos días han salido las subvenciones para el proyecto Ciudad Amable, también de la ITI, que en Jerez es el del Arroyo. Dan un mes para presentar el proyecto básico, tras verlo la Junta, otros tres meses más para el proyecto definitivo, es decir siete meses, "por qué hay tiempo para el Arroyo y no para el CTIM, que enseñe la Junta un documento firmado en el que diga que el proyecto se tiene que terminar antes del 31 de diciembre de 2020", ha subrayado.La alcaldesa ha afirmado que "el PP está en su derecho de poder cambiar los programas de la ITI que consideren oportunos, porque son los que gobiernan y tienen otras prioridades a las que tenía el gobierno socialista, pero deben decir que no están de acuerdo con el CTIM y que lo que quieren es cambiar las luces o la energía del circuito". "Lo que no pueden es mentir, tergiversar y engañar intencionadamente y achacar a cosas que no son ciertas ni verdad", ha reiterado.Por su parte, el concejal Santiago Galván ha reiterado que "el Ayuntamiento va a seguir adelante con este proyecto con o sin la Junta porque es generador de empleo y riqueza y, además, tiene un intenso y amplio apoyo por parte de los talleres de reparación, de concesionarios de automóviles, del Consejo Local del Motor, de los empresarios locales, de la UCA, de los centros de formación"."Vamos a exigir la firma del protocolo para conveniar y poder llevar adelante el proyecto. Si la Junta no firma el protocolo, el Ayuntamiento seguirá con el proyecto con sus medios técnicos porque hay mucho trabajo adelantado", ha asegurado Galván, que ha indicado que la semana que viene "comenzarán las primeras reuniones con las entidades interesadas en el proyecto para conocer sus necesidades urbanísticas y comenzar a redactar las instalaciones de pistas y las naves".--EUROPA PRESS--