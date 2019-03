Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ha afirmado que siguen con la "incertidumbre" con respecto a "qué va a pasar con el Brexit". No obstante, ha señalado que "al menos" cuentan con esa cobertura del decreto Ley por parte del Gobierno."Parece una serie de televisión donde el desenlace va a ser inesperado", ha manifestado en declaraciones a los periodistas el alcalde, que ha añadido que "puede que no haya acuerdo y no se sabe los pasos que pueda dar la Unión Europea, si va a haber una especie de expulsión automática del marco comunitario".Franco ha señalado que "de momento" siguen esperando acontecimiento, aunque ha pedido a "los ingleses que se aclaren, porque por el camino hay muchas miles de personas que están esperando a ver qué pasa".--EUROPA PRESS--