Alcalde de Barbate pide al Gobierno que aclare qué vestigio franquista debe quitar que no se haya hecho

Pleno del Ayuntamiento de Barbate

El alcalde de Barbate (Cádiz), Manuel Molina (PA), uno de los 656 ayuntamientos que ha recibido una carta del Ministerio de Justicia solicitando que retire los vestigios franquistas que quedan, ha pedido al Gobierno que aclare a qué vestigios se refiere, ya que en el municipio se eliminaron los nombres de las calles y hasta el escudo que había en la fachada del Ayuntamiento.En declaraciones a Europa Press, Molina ha señalado que especifique "qué elementos en concreto dice que se tienen que quitar y no habrá problemas". En este sentido, ha señalado que el gobierno local está de acuerdo con la Ley de Memoria, recordando que se ha cambiado incluso el escudo que había en la parte superior de la fachada del Ayuntamiento.El municipio de Barbate fue uno de los primeros en la provincia de Cádiz en cambiar el nomenclator cuando entró la Ley de Memoria Histórica en 2007, ya que hasta el momento mantenía muchas calles con nombres como Avenida del Generalísimo o de José Antonio, que fueron sustituidos por otros.Igualmente, en el propio Ayuntamiento se acometió, después de la entrada en vigor de la Ley, una obra para la retirada de una serie de elementos identificativos con este periodo, como es el caso de la vidriera principal del patio interior del Consistorio. Ahí estaba dibujado el escudo de la aldea como municipio independiente de Vejer (1938), en la que constaba el escudo de armas de Franco y en los alrededores la leyenda 'Francisco Franco, Fundador de Barbate'.Por ello, el alcalde ha señalado que no les consta que haya simbología, a no ser que se refiera a alguna concreta en viviendas sociales que pertenecen a la Junta y que no hubiera quitado esta Administración. Así, ha pedido al Gobierno que aclare a qué elementos concretos se refiere.--EUROPA PRESS--