Airbus dice que habrá que ver si afecta el cambio de contrato del A380 a Puerto Real

El fabricante aeronáutico Airbus ha apuntado que la carga de trabajo de la planta de Puerto Real (Cádiz) está diversificada, por lo que "se tendrá que ver en un futuro" la afección que pueda tener para la planta puertorrealeña tras la renegociación del contrato con Emirates que implica poner punto y final a las entregas del modelo A380 en 2021.Airbus ha afirmado que seguirá dando soporte a los aviones A380, aunque ha alertado de que en las "próximas semanas" comenzará a dialogar con los agentes sociales, ya que la finalización del A380 afectará a entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo en toda Europa.Según ha indicado una portavoz de Airbus a Europa Press, en la planta de Puerto Real, además de realizar el estabilizador horizontal de cola (HTT), el 'belly fairing' y los timones de altura y de dirección de cola del modelo A380, se realizan piezas de otros modelos como el A320, el A330 y el A350.Ante esta diversificación de la carga de trabajo unida a que la negociación del contrato reduce la petición de aviones A380 pero amplía la de aeronaves A330 y A350, eso implica que la posibilidad de que trabajadores asignados a la fabricación de las piezas del A380 sean movilizados a otros proyectos."Como resultado de esta decisión, no disponemos de una cartera de pedidos del A380 sustancial y, por lo tanto, no hay una base que sustente la producción", ha subrayado hoy el consejero delegado de Airbus, Tom Enders, que dejará el cargo el próximo 10 de abril.Fuentes de Airbus señalan que el punto de equilibrio para el mantenimiento del programa del A380 estaba en las 27 entregas anuales.NUEVO PLAN INDUSTRIAL.Con todo, desde Airbus han indicado que hasta que no se termine el plan de producción y entrega de esos aviones comerciales en 2021, y no se culmine y se apruebe el nuevo plan industrial, no se sabrá cuantos puestos de trabajo se verán afectados o modificados."Estamos analizando la situación con nuestros socios. Siempre tenemos subidas y descensos en los programas. Tenemos que mirar cómo podemos manejar esta situación", ha afirmado al respecto el actual responsable de la división de aviones comerciales de Airbus y próximo consejero delegado del conglomerado, Guillaume Faury.