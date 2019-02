Airbus dice que habrá que ver si afecta el cambio de contrato del A380 a Puerto Real, con carga diversificada

A380 de Emirates

El fabricante aeroespacial europeo Airbus ha apuntado que la carga de trabajo de la planta de Puerto Real (Cádiz) está diversificada, por lo que "se tendrá que ver en un futuro" la afección que pueda tener para la planta puertorrealeña la renegociación del contrato con Emirates que implica poner punto y final a las entregas del modelo A380 en 2021.Según ha indicado una portavoz de Airbus a Europa Press, en la planta de Puerto Real, además de realizar el estabilizador horizontal de cola (HTT), el 'belly fairing' y los timones de altura y de dirección de cola del modelo A380, se realizan piezas de otros modelos como el A320, el A330 y el A350.Ante esta diversificación de la carga de trabajo unido a que la negociación del contrato reduce la petición de aviones A380 pero amplía la de aeronaves A330 y A350, eso implica que la posibilidad de que trabajadores asignados a la fabricación de las piezas del A380 sean movilizados a otros proyectos.Con todo, desde Airbus han indicado que hasta que no se termine el plan de producción y entrega de esos aviones comerciales en 2021 y no se culmine y apruebe el nuevo plan industrial no se sabrá cuantos puestos de trabajo se verán afectados o modificados.--EUROPA PRESS--