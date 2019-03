Aguas de Cádiz dice que los anteriores gestores gastaron 53.435 euros en representación entre 2012 y 2015

Alvaro de la Fuente, concejal de Podemos en Cádiz en rueda de prensa

El presidente de Aguas de Cádiz (Acasa), Álvaro de la Fuente, ha dado cuenta en un consejo de administración de la empresa de que "solo el presidente y gerente de entonces gastaron 53.435 euros en gastos de representación de 2012 a 2015, frente a los 571 euros de los actuales gestores desde 2016 a la actualidad".En una nota, De la Fuente ha lamentado la ausencia de los consejeros del PP en el consejo de administración, "teniendo en cuenta que el actual vicepresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, había pedido públicamente explicaciones de manera urgente y solicitado por escrito información sobre la labor desempeñada y el proceso de selección de un ingeniero de la empresa cuyo contrato ha sido suspendido por causas personales ajenas a la empresa". Cabe recordar que dicho funcionario se encuentra en prisión condenado por una agresión sexual conocida como 'La manada de Villalba'.En este sentido, ha señalado que en el "exhaustivo informe de más de 95 páginas" preparado por Aguas de Cádiz "se demuestra, en primer lugar, que el proceso para cubrir una plaza de técnico en redes hidráulicas que consiguió este trabajador fue completamente legal, abierto y público".En este sentido, ha señalado que hasta que se hicieron cargo de la empresa, "todos los contratos se hacían a dedo a través de empresas de trabajo temporal y lo primero que se hizo fue solventar esta anomalía sacando a concurso público las plazas, de cuyo proceso se encargó la empresa de recursos humanos Deloitte".En cuanto a los gastos de representación, De la Fuente ha manifestado que de acuerdo con el principio de publicidad activa y conforme a las obligaciones legales en materia de transparencia que vinculan a esta empresa, ha solicitado los datos relativos a los gastos de representación de los últimos siete años "para contestar con números reales a quien se permite el lujo de cuestionar ahora el uso del dinero público de Aguas de Cádiz".Según ha afirmado, "los datos demuestran que desde 2012 a 2015, siendo Ignacio Romaní presidente de la empresa, entre él y el anterior gerente de Aguas de Cádiz se gastaron 53.435 euros frente a los 571 euros que se han gastado los actuales gestores desde 2016 hasta la fecha".De la Fuente ha indicado que atendiendo también a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, que determina que "en el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones", se ha acordado hacer público no solo los datos de representación del periodo 2012-2018, sino todos los datos de las distintas partidas económicas, incluyendo los desgloses de los "gastos varios", desde el año 1995, es decir, desde el año de la creación de la empresa.Así, ha señalado que desde 2012 hasta 2015, el total de gastos en comidas del anterior gerente ha sido de 23.716 euros, frente a los 322 euros de gastos en comidas del nuevo gerente desde 2016 a 2018.En cuanto a los presidentes, Álvaro de la Fuente no ha gastado nada en estos años, mientras que Ignacio Romaní "computó 11.950 euros en comidas más otros 14.211 euros de gastos varios", ha explicado.Además, ha señalado que, a la espera de ampliar esta información y según los datos aportados hasta ahora al Consejo, "en el concepto de gastos varios del presidente que se computan hasta el año 2015 se puede comprobar, por ejemplo, que el 31 por ciento de esas cantidades se gastó en fines de semana, hay grandes cantidades de gastos en gasolina no justificadas, comidas en Bruselas y Dublín y gastos en otras ciudades europeas sin relación con actividades de Aguas de Cádiz o el importe de un taxi a Marbella de una concejala del Ayuntamiento de Cádiz que ni siquiera era consejera de la empresa de agua, entre otros gastos".--EUROPA PRESS--