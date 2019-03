Adelante pide responsabilidades al Gobierno andaluz por el grado de ejecución de las ITI

Adelante Andalucía presentará una iniciativa para que el Gobierno andaluz rinda cuentas del grado de ejecución de los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) "tras la confirmación por parte del Ejecutivo andaluz de que no podrá llevar a cabo el Centro Tecnológico de Motor", según ha explicado el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García."Venimos advirtiendo de que las ITI son una oportunidad perdida para nuestra provincia y que son la demostración más clara de la ineficacia e ineptitud del bipartidismo y ahora de Ciudadanos (Cs)", ha sostenido en un comunicado.Para García, la renuncia del proyecto del Motor en Jerez "confirman que las ITI pasan de largo por Jerez y que, tanto el PSOE-A como el PP-A y Cs han renunciado a trabajar por conseguir el objetivo para el que se crearon estas ayudas, que es algo tan importante como el cambio de modelo productivo de nuestra provincia".El parlamentario andaluz ha lamentado, asimismo, que proyectos jerezanos como el Centro Tecnológico del Vino o el Museo del Flamenco "sigan sin ser realidad" y que "a menos de un año de que acabe el plazo de la convocatoria, no haya cristalizado ningún proyecto en la ciudad".Es por ello, que desde el grupo parlamentario de Adelante Andalucía se va a exigir información, mediante una pregunta dirigida al Gobierno, sobre el grado de ejecución de los proyectos, cuáles se van a poner en marcha y a cuáles se va a renunciar, al tiempo que se instará al Gobierno andaluz a que pongan en marcha mecanismos de participación y rendición de cuentas.García ha advertido de que "si esto no ocurre, tomaremos medidas de mayor calado tanto a nivel parlamentario como a nivel social porque no vamos a permitir que las ITI dejen de ser una oportunidad de la provincia de Cádiz".--EUROPA PRESS--