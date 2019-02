Adelante pide en el Parlamento instaurar una Comunidad Terapéutica de Salud Mental para el Campo de Gibraltar

Cádiz.- Adelante pide en el Parlamento instaurar una Comunidad Terapéu

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía va a presentar este miércoles en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley (PNL) para la puesta en funcionamiento en el presente año de una Comunidad Terapéutica de Salud Mental en el Campo de Gibraltar.En un comunicado, la parlamentaria de Adelante Andalucía por Cádiz Inmaculada Nieto ha indicado que con esta propuesta se persigue que se adopten las medidas oportunas para la puesta en marcha de esta unidad, que pretende "dar respuesta a las necesidades básicas, asistenciales y sanitarias de los pacientes de salud mental y sus familias".Como portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Salud y Familias, Nieto ha recalcado que las comunidades terapéuticas de Salud Mental forman parte del organigrama de dispositivos creado en Andalucía tras el cierre de los psiquiátricos pues "con esta decisión se desmanteló un sistema antiguo que giraba en torno al hospital psiquiátrico y se consiguió equiparar a las personas con trastorno mental a aquellas con cualquier otro problema de salud".Sin embargo, la parlamentaria ha lamentado que "32 años después, sigue existiendo escasez de recursos y muchos de estos dispositivos o son insuficientes o no se han instaurado en algunas zonas, como es el caso del Campo de Gibraltar", al tiempo que ha añadido que esta situación deriva con mucha frecuencia, "como expresaba el Defensor del Pueblo Andaluz en abril de 2013 en relación a un informe presentado ante el Parlamento Andaluz, en la desasistencia y situación de desamparo de estos enfermos, abandonados de todo y por todos y sin un horizonte de esperanza que pudiere mejorar su situación".En este sentido, Nieto ha apuntado que entre estos dispositivos fundamentales se encuentran las demandadas Comunidades Terapéuticas de Salud Mental, diseñadas como "centros de hospitalización de media o larga estancia que permiten realizar un tratamiento hospitalario continuado, más allá de la asistencia en consulta externa o la hospitalización de corta estancia"."Resulta fundamental para un número muy importante de pacientes que, entre otras cuestiones, necesitan una continuidad en el tratamiento farmacológico que permita una mayor adherencia a los mismos, disminuyendo el número de recaídas y el deterioro cognitivo que éstas conllevan", ha abundado.La parlamentaria de Adelante Andalucía ha criticado que "pese a las reiteradas promesas de varios consejeros y delegados provinciales de Salud durante las dos últimas décadas, el Campo de Gibraltar carece de un dispositivo de este tipo"."De hecho, en la provincia de Cádiz sólo existen dos Comunidades Terapéuticas, ubicadas en Puerto Real y Jerez, con un total de 35 plazas que resultan claramente insuficientes para atender a la demanda, por lo que se hace necesaria la apertura de la unidad del Campo de Gibraltar, que sirva de apoyo a las otras dos existentes", ha puntualizado.Además, Nieto ha aludido a la iniciativa desarrollada en los últimos meses por CCOO en defensa de este dispositivo, que "ha logrado cosechar el apoyo de los plenos de los ayuntamientos campogibraltareños y que, con el respaldo social que también la avala, sólo está pendiente de materializarse una decisión del Gobierno autonómico".LIMPIEZA EN EL HOSPITAL DE LA LÍNEADe otra parte, la portavoz de Adelante Andalucía la Comisión de Salud y Familias preguntará además, al consejero del ramo, Jesús Aguirre, si "la Consejería tiene previsto y en qué plazo, ampliar el pliego de condiciones vigente en la limpieza del Hospital de La Línea de la Concepción para adecuarlo a las necesidades del servicio y garantizar los espacios adecuados y seguros de descanso y vestuarios para sus trabajadoras".En ese aspecto, Nieto ha señalado que la apertura del nuevo centro hospitalario de la Línea, "supuso pasar de unas instalaciones de 18.000 metros cuadrados a otras de más de 40.000 y ya desde antes de producirse el traslado, los sindicatos venían insistiendo en la necesidad de dimensionar adecuadamente la plantilla de personal a las nuevas dimensiones hospitalarias, y en especial el servicio de limpieza, ya escaso en el antiguo hospital y completamente insuficiente en el nuevo centro sanitario"."Para realizar adecuadamente las labores de limpieza de un hospital, se requiere una plantilla a tiempo completo y bien dotada, y por el contrario, los contratos actuales, que debían paliar el déficit de personal, no son de jornada completa, sino con jornadas de 30, 25 e incluso 18 horas semanales", ha incidido.Asimismo, la parlamentaria ha argumentado que "actualmente hay 15 trabajadoras por la mañana, once por la tarde y dos por la noche y no todas a tiempo completo", al tiempo que ha afirmado que "como ha reiterado CCOO a la empresa y a la administración, la cobertura que garantizase la prestación del servicio debería ser de 25 trabajadoras por la mañana, 22 por la tarde y dos por la noche, todas ellas a jornada completa".Con todo, Nieto ha censurado que "como consecuencia de esta situación, las trabajadoras están agotadas, no tienen un espacio de descanso dentro del edificio y sus vestuarios aún están en obras, lo que hace necesario la adecuación de un pliego de condiciones claramente insuficiente".