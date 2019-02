Cádiz.- Adelante lamenta el "cambio del discurso" del PP al llegar a l

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Cádiz Inmaculada Nieto ha lamentado este miércoles el "escandaloso cambio de postura repentino" del PP respecto a la finalización de la autovía A-382 Jerez-Antequera, algo que "quedó patente" este pasado martes en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, en la que la parlamentaria preguntó a la consejera del ramo, Marifrán Carazo, por los planes del Gobierno andaluz respecto a esta infraestructura.En un comunicado, Nieto ha censurado que "el PP no ha tardado ni 100 días en cambiar de discurso y sí que ha tardado bien poco en quitarse la careta". Así, ha criticado que a su pregunta sobre la A-382, Carazo haya respondido que "en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2020 se entiende que esta infraestructura no es del todo necesaria" y que dicho proyecto "figura como condicionado a que se alcancen los niveles de tráfico que lo justifiquen".Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que la consejera haya expuesto que según los datos de los que dispone actualmente, "los distintos tramos que conforman esta carretera cuentan con una intensidad media diaria de tráfico por debajo de los 10.000 vehículos al día, resultando difícil la duplicación de esta calzada". De igual forma, ha desaprobado que la consejera haya anunciado la intención de incluir esta obra en el plan Pista 2021-2027.Por ello, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha calificado de "verdadera tomadura de pelo del Partido Popular a la ciudadanía de la comarca de la Sierra y de la provincia de Cádiz en general"."Ahora, el PP de la provincia, con Antonio Saldaña a la cabeza, tendrá que explicar en la Sierra de Cádiz que, después de haber hecho bandera durante de la campaña de la defensa de la finalización de la A-382, ahora ha cambiado de criterio y se ha puesto la careta de gobierno, dándole a esta infraestructura menor importancia que incluso la que le daba el PSOE cuando no quería retomar las obras", ha abundado.De igual modo, Nieto ha apuntado que "el Partido Popular, concretamente Saldaña, al igual que hicimos desde Izquierda Unida, presentó numerosas iniciativas a favor de la finalización de la A-382, se concentró en varias ocasiones e incluso llegó a pedir que se modificara el plan Pista para incluir la A-382". "Todo era un ejercicio de cinismo político que ahora ha quedado desmontado", ha puntualizado.Con todo, la parlamentaria ha criticado el "engaño" al que se ha sometido a la ciudadanía para conseguir el voto y garantiza que tanto IU como Adelante Andalucía van a seguir reivindicando la finalización de la A-382."En esta vía se han invertido ya 100 millones de euros para una vía que no llega al sitio para el que estaba proyectada, sino que se ha quedado a mitad de camino y a la que le faltan tres tramos, que permitirían darle potencia a la cadena logística de la actividad económica, ganadera, turística y agrícola de la provincia de Cádiz", ha profundizado.Por último, Nieto ha argumentado que la menor intensidad de esta carretera se debe a que, "precisamente por la peligrosidad de la actual vía, se buscan vías alternativas".--EUROPA PRESS--