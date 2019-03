Adelante Andalucía vuelve a llevar al Parlamento la mejora y ampliación de la oferta educativa en Chipiona

Cádiz.- Adelante pide en el Parlamento instaurar una Comunidad Terapéu

Adelante Andalucía ha anunciado que va a retomar el consenso alcanzado por IU en la anterior legislatura en torno a la necesidad de ampliación de la oferta educativa en el municipio de Chipiona (Cádiz), por lo que volverá a registrar la proposición no de Ley en este sentido que, pese a contar con el apoyo previo de todos los grupos políticos, finalmente no pudo ser sometida a votación por acabar la legislatura.Según ha explicado en una nota, la iniciativa que llevará la parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, contempla que "se adopten las medidas necesarias para incrementar la oferta de grados medios y superiores" en Chipiona, así como "implantar una Escuela de Hostelería en el Edificio de San Fernando del municipio, en cumplimiento de los acuerdos institucionales precedentes y de la demanda social que existe al respecto".Nieto ha indicado que esta proposición registrada el pasado año por IU, al igual que la que ahora defenderá Adelante Andalucía, "obtuvo en su momento el respaldo de todos los grupos del Parlamento y lleva detrás un alto grado de consenso logrado a nivel local por el grupo municipal de IU en Chipiona con todo el tejido social y la comunidades educativas de la localidad" .Asimismo, ha recordado que esta petición ha sido ya objeto de una importante campaña desarrollada durante meses por IU en Chipiona y de una interpelación de la propia Nieto a la anterior consejera de Educación. En este sentido, ha añadido que confía en que la proposición obtenga "el respaldo unánime de la nueva Cámara andaluza, puesto que la sociedad chipionera sigue demandando que desde las administraciones aporten medidas que contribuyan a mejorar el futuro de Chipiona y comarca".La proposición no de Ley incide en la menor oferta educativa de grados medios y superiores con que cuenta Chipiona en relación al resto de municipios del entorno, ha explicado Adelante Andalucía, que ha añadido que argumenta que la localidad cuenta con un Grado Formativo por cada 6.000 habitantes, frente a la ratio de Rota, que sitúa al municipio en un grado por cada 3.800 habitantes o la de Sanlúcar de Barrameda, uno por cada 3.700 habitantes.Además, según ha señalado, como parte fundamental de esta demanda de mejora educativa se incluye la implantación de la Escuela de Hostelería en el restaurado Edificio de San Fernando, en cuya obra, como ha recordado la propia Nieto en reiteradas ocasiones, "se han invertido más de 800.000 euros de dinero público para el proyecto de instalación de esta Escuela de Hostelería".--EUROPA PRESS--