Adelante Andalucía exige a Ana Mestre que aclare cuándo va a aprobar la Junta el Plan Especial de Empleo

José Ignacio García, parlamentario de Adelante Andalucía por Cádiz

El parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz José Ignacio García ha exigido a la nueva delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre (PP), que aclare si el Gobierno andaluz "va aprobar un Plan de Empleo Específico para la provincia de Cádiz, tal y como se comprometió".En una nota, García ha felicitado a la nueva delegada, aunque le ha recordado que "tiene tarea urgente". "Ella representa a un Gobierno que en la provincia de Cádiz no tiene palabra y que ha jugado con las expectativas de los miles de parados, a los que el PP prometió que aprobaría un Plan de Empleo Específico en el primer Consejo de Gobierno", ha añadido.Además, ha recordado el "compromiso" del presidente del PP en Cádiz y actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de crear 90.000 puestos de trabajo en la provincia. "Bajando impuestos a los ricos, subiendo el sueldo a los altos cargos y manteniendo las ayudas al alquiler para éstos, no se crean empleos para los gaditanos y gaditanas", ha afirmado.Por ello, ha insistido en la necesidad de que Mestre se pronuncie sobre estas medidas y sus compromisos. "Si va a mirar de frente al paro como dice, que empiece aclarando si va a haber o no un plan específico de empleo para la provincia de Cádiz y cuándo", ha añadido.--EUROPA PRESS--