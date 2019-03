8M.- Ábalos Dice Que Hay Una "Amenza Seria De Involución" En España Y

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha manifestado que este año "hay más razones" para movilizarse el 8 de marzo, "no solo para plantear la reivindicación de mayores derechos en igualdad, sino que en este caso hay una amenaza seria de involución en España". Por ello, ha señalado que la movilización es "más necesaria que nunca".En declaraciones a los periodistas realizadas en Cádiz con motivo de su participación en la manifestación celebrada por el 8M, en la que han participado miles de personas, Ábalos ha manifestado que "a parte de que la movilización es necesaria, "el año pasado marcó un hito el 8 de marzo a nivel mundial, donde España se situó con claridad en torno a esta reivindicación".A su juicio, "en este año hay más razones todavía", ya que "hay una amenaza seria de involución en España, que podría pensarse que es inexplicablemente, pero no es así, han situado el tema de la igualdad de la mujer como uno de los elementos de batalla política".Por ello, para el ministro de Fomento, "más que nunca es necesaria esta movilización, para decirle a determinadas fuerzas políticas que con los derechos conquistados y con la igualdad de las mujeres no se puede jugar". Además, se ha mostrado convencido de que esta movilización "sirve, porque no deja de ser la opinión de la calle, de los españoles y españolas".--EUROPA PRESS--