28A.- Ábalos Dice Que El "Trío De La Derecha" En Andalucía "Ha Puesto

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado que "el trío de las derechas" en Andalucía, con su pacto, "han puesto en precaución al resto de España". En este sentido, ha afirmado que "no es que hayan abandonado el centro, sino que han abandonado la centralidad, la moderación y el consenso, que es lo que quiere la gente" y lo que, a su juicio, representa el PSOE.En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), Ábalos ha afirmado que "el trío de las derechas dicen diferenciarse y al final son lo mismo, les va el poder por el poder y se han quitado las máscaras".Así, ha criticado "el triste estreno" que han tenido en Andalucía votando en contra de los PGE, cuando Andalucía "era la que más inversión tenía y se le reconocía lo que el Estatuto de Andalucía exige". Además, ha llamado la atención en que "no han dado ni una explicación de por qué han dicho no a la mayor inversión" que había en los presupuestos para una comunidad autónoma.Ábalos ha insistido en que PP, Ciudadanos y Vox "son lo mismo y conducen a lo mismo". "Uno va de centralismo, el PP es lo de siempre y Vox la ultraderecha que lo único que pide es cárcel, pero su política es la misma que los otros que van más de centraditos", ha añadido el dirigente socialista, que ha incidido en que "en Andalucía engañaron, pero al final es lo mismo".Una prueba de ello para el dirigente socialista es que "el PP ya ha renunciado hasta a que gobierne la primera fuerza política, la más votada, y todas las expectativas se centra en sumar"."España se juega su futuro y también el futuro de la derecha", ha manifestado Ábalos, que ha añadido que "Casado se juega su liderazgo, que todavía no lo respetan dentro de su partido, y Rivera se juega su invento, que va picando de aquí y de allí, de los deshechos, los que venían a regenerar y criticaban la profesionalización de la política"."Y ahí están los tres a ver quién es más de derechas", ha añadido Ábalos, que ha llamado la atención en que "lo que hay que darse cuenta es que han dejado la centralidad, la moderación y el consenso, que es lo que quiere la gente". "Hablan de la unidad de España y son expertos en dividir", ha afirmado el dirigente socialista, que ha preguntado "dónde según ellos habita el buen español".El secretario de Organización del PSOE ha defendido la labor del Gobierno en estos meses, así como su legitimidad y ha señalado que tenían "claro que había que darle voz a la gente, pero no íbamos a sucumbir cuando la derecha quisiera sino cuando se dieran las condiciones".Asimismo, ha asegurado que "el problema para ellos --las derechas-- no es cómo gobierna el PSOE, sino que gobierne el PSOE". En este sentido, ha defendido que los socialistas "tienen un relato clarito y ha gobernado desde la autonomía"."Hemos gobernado con la pluralidad del Parlamento, porque cuando uno tiene voluntad de entendimiento, 84 diputados son más que 137", ha defendido Ábalos, que ha señalado que el objetivo del Gobierno ha sido "dar estabilidad al país, procurar los cambios necesarios y convocar elecciones".--EUROPA PRESS--