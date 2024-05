Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales y Asuntos de Consumo, reinstaurará las restricciones a los anuncios de apuestas

Las normativas sobre el juego en España se dividen en dos ramas. Los establecimientos de juego físicos están regulados directamente por las comunidades autónomas, mientras que el juego online es gestionado por el Estado. Como en muchos otros países del mundo, los operadores del juego online deben poseer una autorización gubernamental formal: gracias a esta licencia, los casinos cómo Casino Madrid online son legales y están disponibles en todo el territorio nacional. Recientemente, España ha actualizado las reglas para el sector del juego online, con normativas bastante estrictas también sobre la publicidad.

El decreto de 2020 y las nuevas evoluciones

Con un decreto ley de 2020, España limitó la publicidad del juego de azar. Según el reglamento, están prohibidos los anuncios de compañías de juego con personajes famosos. Además, la televisión, la radio y las redes sociales no pueden mostrar publicidad de operadores de juego entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde. El objetivo declarado de la medida es la protección contra los riesgos del juego, especialmente para los menores, pero Jdigital, la Asociación Española de Juego Digital, ha iniciado una batalla contra esta ley. Recientemente, el Tribunal Supremo ha establecido que algunas medidas en el decreto ley no tienen base legal. Esto conlleva algunos cambios: las restricciones sobre los anuncios con personajes famosos y en plataformas de video compartido (como YouTube) se han eliminado. Además, los anuncios de operadores de juego en las redes sociales están nuevamente permitidos. Sin embargo, la prohibición de la publicidad del juego (con excepción de las loterías estatales) en las camisetas de los equipos deportivos no ha sido abolida.

La batalla continúa

El decreto ley fue firmado por Alberto Garzón, ministro de Consumo y Agenda 2030 hasta finales de 2023. Hace unos meses, Alberto Garzón fue reemplazado por Pablo Bustinduy, miembro del partido de izquierda Podemos y ausente durante algunos años de la escena política. Pablo Bustinduy, el nuevo ministro, ha aceptado la decisión del Tribunal, pero recientemente ha apoyado las medidas de Alberto Garzón. Su objetivo, por tanto, es la reinstauración de medidas restrictivas, a pesar de la revisión por parte del Tribunal Supremo. Bustinduy ha prometido nuevas restricciones para los anuncios del juego online y en las redes sociales, con limitaciones para la participación de celebridades e influencers. Además, también se regularán los populares bonos de bienvenida.

Otras normativas importantes

Las normativas sobre el juego en España, a veces, son consideradas demasiado protectoras para los jugadores. Los jugadores, por ejemplo, deben establecer el tiempo y el importe máximo para cada sesión de juego, no solo para las tragamonedas. Los jugadores con comportamientos de riesgo, además, pueden recibir mensajes específicos y pueden sufrir limitaciones en los depósitos y en algunos métodos de pago, como en el “modelo alemán”, mientras que los menores de 25 años se categorizan como “jugadores jóvenes”: también hay mensajes e información dirigida a ellos. Además, los operadores tienen algunas obligaciones: según la ley, los gestores de las plataformas no pueden enviar comunicaciones a los jugadores autolimitados o autoexcluidos. Cada tres meses, los casinos online deben proporcionar un resumen de la actividad del jugador.

Desarrollos futuros, pros y contras

En general, algunos observadores consideran las restricciones innecesarias. Con el tiempo, España ha mejorado mucho el sector del juego: hoy es un entorno seguro y la tasa de jugadores con comportamientos patológicos es muy baja, también porque los operadores han adoptado medidas de protección eficaces. Además, la definición de “jugadores con comportamientos de riesgo” se basa únicamente en las pérdidas de dinero: no considera, por ejemplo, la disponibilidad económica del jugador. El ministro quiere la introducción de regulaciones dirigidas a las loot boxes, así como herramientas de verificación de identidad para los videojuegos. Inicialmente, estas normas no estaban incluidas en el decreto. El objetivo de España es una supervisión rigurosa de todo el sector del juego: la normativa será una de las más estrictas de Europa. Naturalmente, Pablo Bustinduy y el gobierno deben resolver el problema del respeto a los procedimientos constitucionales.