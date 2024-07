Vox registra una PNL en el Parlamento contra el reparto de menores no acompañados propuesto por el Gobierno central

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitará el apoyo del resto de grupos para, desde el Parlamento, "rechazar la propuesta de reparto promovida por el Gobierno de España" con relación a los menores no acompañados, así como exigir "la repatriación de los menores con sus padres a sus países de origen".

La iniciativa de Vox también reclama al Gobierno del socialista Pedro Sánchez tramitar "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente" a España, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o "hagan del delito leve su forma de vida", toda vez que el Código Penal contempla la expulsión de los ciudadanos extranjeros como una medida sustitutiva de la pena de prisión.

Así mismo, hace un llamamiento a Gobierno y Junta para "acabar con las políticas de efecto llamada" que a entender de Vox hay actualmente, al tiempo que pide "suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen".

Por su parte, la iniciativa de Vox reclama al Gobierno del PP en la Junta "proceder al cierre de los centros de menores no acompañados", porque a entender de este partido, dichos menores de edad "crean inseguridad en las calles, empezando por los más conflictivos".

Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios, no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales e instar a las Corporaciones Locales a elaborar una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse, son otros de los puntos de acuerdo incluidos en la PNL de VOX.

Según datos de 2023 que señala Vox, "Andalucía, con 1.707, es la segunda comunidad con más menores no acompañados inscritos; solo por detrás de Canarias, que tiene 3.030; y muy por delante Cataluña y Comunidad Valenciana, con 1.337 y 1.016, respectivamente".