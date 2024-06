Vox pide a Moreno "cumplir" con los andaluces: "No puede presidir la Junta, ser alcalde de Sevilla y heredero de Feijóo"

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha reclamado este jueves al presidente andaluz, Juanma Moreno, que deje de "promocionarse" y se centre en cumplir con "eficacia y eficiencia" sus obligaciones con los andaluces, porque no puede pretender, al mismo tiempo, "presidir la Junta, ser alcalde de Sevilla y ser heredero de (Alberto Núñez) Feijóo".

Durante su debate con Moreno en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Gavira ha manifestado que está fuera de toda duda que el Gobierno andaluz "suspende" en las materias que son objeto de su competencia, como la sanidad o la educación pública, donde hay "adoctrinamiento en las aulas, pederastia incluida", y ha manifestado que Moreno más "desahogado" no puede ser.

El presidente ha reprochado a Gavira que de manera "reiterada, constante y planificada" esté en la "crítica feroz" a su Gobierno, "muy similar" a la que hace el PSOE-A y otros partidos de izquierda.

Tras indicar que Vox no tiene "experiencia" de gestión en Andalucía, ha señalado que de lo que no cabe duda es de que su Gobierno sí gestiona, a veces "mejor y otra peor". Ha señalado que si no se gestionara bien, por ejemplo, no se habría elevado la media del gasto por habitante en sanidad.

Ante la petición de Vox de que suba los recursos para sanidad o educación, Moreno ha preguntado de "dónde" se sacan más fondos, sobre todo, cuando Andalucía es perjudicada por un sistema de financiación "tremendamente injusto".

Ha dicho que Vox "no es capaz de levantar la voz" en defensa de los intereses de Andalucía: "¿Por qué todos los temas que tienen que ver con Andalucía en sí le generan un complejo y un prejuicio?". Ha planteado también a Vox por qué no denuncia "claramente a viva voz que Andalucía no está bien financiada".

Sobre el Ayuntamiento de Sevilla, Moreno ha insistido en denunciar la "pinza" que han conformado PSOE y Vox, que "no piensan" en la ciudad y los sevillanos, sino "exclusivamente en el interés político de limitar el crecimiento del Partido Popular" y el desarrollo de la capital.

Por su parte, Manuel Gavira ha manifestado que el Gobierno de Juanma Moreno "se cree que gestiona bien y por eso quiere seguir ampliando el catálogo de sus competencias". "El que mucho abarca, poco aprieta", ha dicho a Gavira a Moreno, al que ha aconsejado que en vez de echarse más tareas a la espalda, sea más "eficaz" con las que ya tiene y "cumpla con su deber" con los andaluces.

Ha hecho referencia a la situación en el Ayuntamiento de Sevilla, indicando que Moreno parece que "ahora es también alcalde" de la ciudad" y pretende utilizar el consistorio "para sus aspiraciones políticas". Ha recordado a Moreno que en este año, "su testaferro en el Ayuntamiento de Sevilla", en alusión al alcalde, José Luis Sanz, "ha sacado casi un 86% de las modificaciones presupuestarias de la mano del PSOE" y el cien por cien de "las ordenanzas fiscales, subida de tasas incluidas".

Ha dicho que el PSOE-A "es su socio natural" y no se "entiende como no gobiernan juntos". Para Gavira, Moreno "no puede ser presidente de la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla", al tiempo que lo único que busca es "ser el heredero de Feijóo" para lo cual intenta "estar en todos lados".

El portavoz de Vox ha reclamado a Moreno que "cumpla al menos con su deber para con los andaluces", tras denunciar que "sus últimos movimientos no están pensados para mejorar Andalucía ni para mejorar Sevilla, si no para mejorarse usted, lo que no es bueno para los andaluces".