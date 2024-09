La US ofrece casi 6.000 plazas de alojamiento a sus estudiantes

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Sevilla a través del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU), integrado dentro del Vicerrectorado de los Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, ofrece a la comunidad universitaria distintas alternativas de alojamiento. En ellas se incluyen centros propios, adscritos y otros centros privados con convenios de colaboración con la US, así como una bolsa de pisos de alquiler, el programa Convivamus y el programa de alojamiento con personas mayores, personas con discapacidad y padres/madres con hijos a cargo. Entre todas estas opciones, suman alrededor de 6.000 plazas disponibles.

En el apartado de alojamientos propios, la US cuenta con un total de 889 plazas, que se reparten entre el Colegio Mayor Hernando Colón (143), la residencia universitaria Ramón Carande (386) y la residencia universitaria Estanislao del Campo (360). Para este curso, únicamente quedan plazas libres (169) en la residencia Estanislao del Campo. En datos globales, la ocupación de los centros propios de la US es de un 80,99%, según ha detallado la US en una nota de prensa.

También existen cuatro colegios mayores adscritos a la Universidad de Sevilla, aunque las 295 plazas que ofertan ya están cubiertas para este nuevo curso académico. Además, la US tiene convenios con 15 residencias privadas, que ofrecen un total de 4.518 plazas. Para este curso, sólo dos de ellas están completas y aún quedan alrededor de 600 vacantes.

Por otra parte, la Bolsa de Alojamiento del SACU cuenta en estos momentos con una base de datos en la que se recogen un total de 205 viviendas inscritas. Se distribuyen en distintas modalidades, como piso a compartir con otros estudiantes o piso a compartir con propietarios. Actualmente se está trabajando en la remodelación de la plataforma.

Para el curso 2024-25, el programa de alojamiento con personas mayores, personas con discapacidad y padres/madres con hijos a cargo tiene ya diez convivencias funcionando. Todavía hay 13 personas mayores a la espera de tener un acompañante. El programa sigue abierto para captar tanto a personas mayores como a estudiantes.

El programa Convivamus, que promueve la autonomía del alumnado con discapacidad mediante la convivencia con estudiantes sin discapacidad, cuenta ya con todas sus plazas adjudicadas para este curso. Para la puesta en marcha de este programa, la Universidad de Sevilla cuenta con once viviendas con capacidad para dos personas cada una.