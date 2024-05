La US carece de petición para la "asamblea abierta" por Gaza y traslada que estudiará solicitud si se realiza

Ante la convocatoria de una "Asamblea Abierta Interuniversitaria para la US y la UPO" en el Patio de la Fuente del Rectorado de la hispalense, en demanda de la paz en la franja de Gaza, la institución académica La Universidad de Sevilla ha informado de que si bien dicha convocatoria circula por las redes sociales, "no consta el grupo o las personas convocantes, ni su pertenencia o no a la Universidad de Sevilla", además de que "tampoco se ha solicitado el uso del espacio, como siempre exige la Universidad" para un así así.