UGT y CCOO advierten de que "no acudirán" a la reunión de la mesa negociadora de Veiasa al incluir a CSIF

Los sindicatos UGT y CCOO han advertido este martes de que "no acudirán" a la reunión de la mesa negociadora con la dirección de Veiasa al incluir en la misma a CSIF, una organización que, según explican, "no está secundando la huelga, es más, está alentando a los trabajadores a que no vayan a las concentraciones haciéndole el juego a la empresa".