UGT-A apremia a la Junta a introducir mejoras laborales en las licitaciones para el transporte de viajeros

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT Andalucía ha defendido este jueves que es "prioritario" que la Junta de Andalucía introduzca "mejoras" en las licitaciones del sector de viajeros de manera que se "reconsideren las condiciones que afectan al ámbito laboral". El secretario general de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía, Eduardo Carrillo, ha insistido en la "urgente necesidad" de que los concursos se publiquen con "condiciones óptimas" para el personal.

"Llevamos más de diez años esperando la salida de estas licitaciones y no apoyaremos ninguna iniciativa que no cubra adecuadamente las necesidades de la parte social. Si no se corrigen las deficiencias que hemos señalado, tememos que esto pueda llevar a la desaparición de puestos de trabajo, despidos y reducciones salariales", ha explicitado en una nota de prensa.

Desde UGT, han reconocido la "receptividad" de la Junta a sus "reivindicaciones". "Nos han asegurado que el principal objetivo es garantizar un equilibrio en el sector, protegiendo los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Confiamos en recibir pronto una respuesta que esté en línea con las demandas, lo que nos permitirá asegurar la estabilidad de los puestos de trabajo y la garantía de unas condiciones laborales y económicas justas", ha remarcado.