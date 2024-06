Un total de 56 trabajadores mueren en accidentes laborales hasta junio en Andalucía, doce menos que el año anterior

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Un total de 56 trabajadores han fallecido por accidentes laborales en lo que va de año, lo que significa doce menos si se compara con el mismo periodo del año anterior (68), lo que significa un 17,6% menos, según los datos del sindicato UGT-A consultados por Europa Press.

Los datos recabados son oficiales por la Junta de Andalucía de enero a abril, mientras que mayo y lo que va de junio han sido elaborados por el sindicato UGT-A consultados por Europa Press. De estos 56 accidentes en el tajo, 44 acaecieron en la jornada laboral --frente a los 58 del año pasado--, mientras que doce fueron 'in itinere' --en el camino de ida o vuelta al trabajo-- frente a los nueve del año anterior.

Por provincias, destaca Almería, con doce, tres de ellos en el trayecto de ida o vuelta, y Jaén, con diez, tres de ellos 'in itinere'. Detrás se situán Málaga, con ocho, dos 'in itinere'; Sevilla, con siete accidentes laborales mortales, uno de ellos 'in itinere'; Cádiz, con seis, uno de ellos 'in itinere'; Granada, con cinco, dos en el camino de ida o vuelta; le sigue Córdoba, con tres, al igual que Huelva, con tres.

Por meses, llama la atención enero, con 17 accidentes en el tajo, seguido por abril, con doce. Detrás, con diez febrero y mayo, mientras que marzo registró siete. Además, por el momento, el mes de junio no ha registrado ningún accidente.

En el conjunto del año pasado, un total de 110 trabajadores fallecieron por accidentes laborales durante 2023 en Andalucía, 41 menos si se compara con el año anterior (151), lo que significa un 27,1 por ciento menos.

De estos 110 accidentes laborales, un total de 92 fueron en su puesto de trabajo frente a los 121 del año anterior, mientras que 18 fueron 'in itinere' --en el camino de ida o vuelta al trabajo-- frente a los 30 del año anterior.