El Teatro de la Maestranza incorpora dos actividades destinadas a menores de 30 años dentro de su programación

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El Teatro de la Maestranza y el Centro Take off Dance han firmado un acuerdo que incluye, entre otras colaboraciones, un espectáculo de danza interpretado por jóvenes bailarines profesionales que están dentro del programa Take off Dance, con piezas coreografiadas por Johan Inger y puesta en escena de la bailarina y directora de ensayos Carolina Armenta, que también se encarga de la coordinación general del programa.

La primera colaboración será un espectáculo de danza, bajo el título 'Tríptico', que tendrá lugar el domingo 30 de junio a las 19,00 horas. El programa incluirá tres piezas: One on one, Now and now y Bliss.

Asimismo, el Maestranza ha informado del preestreno para jóvenes de la ópera 'Nabucco' de Giuseppe Verdi, que tendrá lugar el martes 11 de junio a las 20,00 horas. El reparto de este preestreno, destinado a menores de 30 años, lo conforman las voces de Damiano Salerno, Maribel Ortega, Dario Russo, Mónica Redondo, Santiago Vidal, Luis López Navarro, Carmen Buendía y Andrés Merino todos bajo la dirección musical de Gaetano Lo Coco.

Las entradas para cada uno de los espectáculos tienen un precio único de diez euros. Se pueden adquirir a partir de las 10,00 horas del próximo lunes, 20 de mayo, en las taquillas o a través de la web del Teatro. Los asistentes a estas dos actividades tendrán que acreditar su edad con el DNI en el acceso al Teatro.