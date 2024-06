Sindicato Médico Andaluz critica que el Plan de Verano del SAS es una "propaganda para ocultar el colapso sanitario"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado que el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es una "propaganda para ocultar el colapso de la medicina pública". Además, ha calificado de "inútil" esta medida, que "ilustra a la perfección las colosales carencias de la actual Consejería de Salud".

Así lo ha expuesto la organización sindical, quién ha afeado en una nota que este plan para el periodo vacacional que ha sido presentado este martes por la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "debería llevar meses planificado". Además, ha indicado que esta medida "se ha hecho pública tras meses de disputas estériles con el Ministerio de Sanidad", mientras los centros y los profesionales planificaban sus vacaciones "sin instrucciones ni refuerzos".

De igual forma, ha subrayado que "el SAS no ha presentado el Plan a los representantes de los trabajadores", que lo han conocido a través de la prensa. Asimismo, ha agregado que tampoco ha sido informado de las ofertas a los MIR que terminarán en septiembre. "El SAS no informa ni negocia con nosotros" ha criticado para incidir en que "prefiere ignorar la realidad a afrontarla".

En cuanto al contenido, el SMA ha calificado "grandilocuente y vacuo" el Plan vacacional. Así ha criticado que "se anuncia un aumento del gasto y de las contrataciones, pero sin precisar a qué categorías corresponden estas". Ante ello, ha subrayado que "tampoco sabremos cuántas contrataciones de las anunciadas se harán efectivas", pues "todavía estamos esperando los datos reales del verano de 2023".

"La falta de médicos tanto en Atención Primaria como Hospitalaria es crítica", ha señalado al tiempo que ha insistido en que "corremos un riesgo serio de colapso de la medicina pública no solo este verano, sino en los próximos meses y años". "En Atención Primaria habrá centros que no podrán prestar asistencia médica a la población este verano", ha advertido.

En el ámbito hospitalario, ha indicado que las ofertas a los especialistas que han terminado en mayo han sido un "fracaso". En este sentido, ha concretado que "un 50% de las plazas han quedado vacantes" y "algunos servicios, como Cuidados Intensivos y Urología, no cuentan en algunos centros con médicos suficientes para seguir funcionando". "A esta crisis, la Consejería de Salud responde con propaganda", ha apostillado.

De igual forma, el sindicado ha incidido en que la oferta de diálogo que proponen "sigue siendo ignorada". "No hay sobre la mesa una sola medida para mejorar las condiciones de los médicos en Atención Primaria y Hospitales y atraerlos a la sanidad pública", ha afeado. Así ha subrayado que "las listas de espera crecen sin parar" mientras que "la Atención Primaria se muere debido a que carecemos de un proyecto para la sanidad pública andaluza".

Con respecto a la estatutarización del 061, ha reprochado que "se ha quedado parada a espera de no se sabe bien qué, y con ella la inaplazable reforma de las urgencias andaluzas, que, sobre todo en el ámbito extrahospitalario, constituyen uno de los puntos críticos del sistema".

"NI UNA REIVINDICACIÓN DE LA FALTA DE MÉDICOS"

Al hilo de lo anterior, la organización sindical ha lamentado que los sindicatos SATSE, CSIF, UGT y CCOO no hayan hecho "ni no hay una sola mención a la falta de médicos" en sus revindicaciones presentadas en la huelga convocada este miércoles las mejoras en la sanidad pública andaluza.

No obstante, SMA ha expresado que "es cierto que urge la actualización de la bolsa y el SAS debe implantar el nuevo modelo de carrera profesional ya". Sin embargo, ha manifestado que "lo primero que tiene que garantizar la Junta es que los ciudadanos que lo necesiten tengan garantizada la asistencia médica y no lo está haciendo".

En este sentido, ha agregado que "necesitamos una gestión sanitaria a la altura de la sociedad andaluza", pues "es urgente dejar a un lado el politiqueo y la demagogia y hacer frente a los problemas del sistema sanitario público". Además, ha alertado de que "el colapso de la medicina pública ya está aquí, y no se toman medidas urgentes, viviremos la crisis más grave de la sanidad desde el inicio de la democracia".

Por último, el sindicato ha advertido a la Presidencia de la Junta "no puede permitirse más demoras" y "es el momento de actuar". De igual forma, ha concluido que de no hacerlo "en algún momento no muy lejano, pagará un alto precio por su inacción".