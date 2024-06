La sede de la Diputación, meta de BiciclELA, el reto solidario para visibilizar la realidad de esta enfermedad

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha prestado este viernes su sede en la sevillana Puerta de la Carne como meta de llegada para el Reto Solidario BiciclELA, cuarta edición de esta acción solidaria y primera que finaliza fuera de Madrid, por la que cuatro ciclistas han recorrido los más de mil kilómetros que separan Avilés (Asturias) de la capital hispalense, con el objetivo de recaudar fondos a favor de la Fundación AdELA, para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad.

Los participantes han sido Alejandro Martínez Abarca, Iván Hernández Martín, Roberto Gómez Martín y Borja Jiménez Mota y la iniciativa cuenta con el apoyo de INECO y de la Fundación Fomento del Desarrollo y la Integración, FDI, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

El presidente de la Diputación,Javier Fernández, ha destacado que "estamos encantados de que se haya decidido que la Diputación, este espacio que es el de la provincia de Sevilla, lugar en el que confluyen casi dos millones de personas, sea el idóneo para terminar este emocionante reto", al tiempo que ha recordado que este viernes se conmemora el Día Mundial contra la ELA y ha rendido homenaje al periodista sevillano Javier Mérida, recientemente fallecido de esta enfermedad.

Así, ha subrayado que "es importante que la Diputación sea capaz de demostrar que tenemos rostro humano y capacidad de solidaridad, por eso, me dirijo a las personas afectadas por la ELA y a sus familias, a través de la Asociación AdELA cuya gerente, Rosa, habla con el corazón". "Quiero que nos sintáis cerca y ponerme a vuestra disposición para los tres grandes objetivos que me acaba de plantear Rosa que tiene la Asociación para con esta enfermedad: visibilizarla, los cuidados y seguir recaudando fondos para la investigación", ha apostillado.

En su bienvenida a la Sede provincial a todas las personas que han participado de este acto final del Reto BiciclELA, Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, ha puesto el acento en la emoción del momento y ha destacado la necesidad de "aunar esfuerzos como sociedad y desde las administraciones públicas apoyar las inversiones para investigación y para cuidados".

El presidente de Ineco, Sergio Vázquez, ha resaltado precisamente ese compromiso de su entidad con la solidaridad. "Ineco es una empresa con conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor y de ayudar a quienes lo necesitan, por eso es tan importante actos de solidaridad institucional como BiciclELA", ha recalcado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha tomado prestadas palabras de Nelson Mandela para poner el punto de mira en "la capacidad del deporte para cambiar el mundo". "Y tiene esa capacidad precisamente porque suma en valores que necesariamente nos tienen que unir como sociedad. La idea tiene que ser que, con el empuje de las administraciones públicas, se haga realidad el compromiso con los cuidados de quienes lo necesiten y con la investigación, que al final es la clave para que el futuro de las personas que sufren ELA y sus familiares sea más solvente", ha detallado.

60 HORAS DE PEDALEO DURANTE DOS DÍAS PARA PONER EN EL MAPA A LA ELA

La gerente de AdELA, Rosa María Sanz, ha destacado que "el corazón lo tengo lleno solo de veros llegar a los cuatro deportistas y veros culminar el reto". "Desde la Asociación queremos daros las gracias por el dinero que habéis recaudado porque, aunque esta enfermedad todos sabemos que no tiene cura en este momento, lo que sí se puede es cuidar y los cuidados que necesitan nuestros enfermos son cuidados especializados para los que todo el dinero que se recaude es necesario e importante", ha subrayado .

"Y, por otro lado, por la visibilidad, porque el esfuerzo que habéis hecho, lo que se ve, es lo que al final hace que esta enfermedad se conozca y, en cualquier lugar de España, cualquier persona afectada pueda conocer a las asociaciones que podemos ser un apoyo y un compañero de viaje", ha apostillado Sanz.

Por su parte, Alejandro Martínez Albarca, portavoz de los ciclistas que han llevado a cabo este cuarto Reto, ha agradecido la acogida del Reto en Sevilla porque, "es importante que BiciclELA vaya abriéndose a otros puntos de España", así como el apoyo de Ineco, "gracias al cual esto pasó de ser una idea a ser una realidad en su cuarta edición" y a FDI, "gracias a sus integrantes solo hemos tenido que dar pedales".

Igualmente, ha reivindicado la labor de Iván, Roberto y Borja en el Reto, "no sé lo rápido que podría llegar a dar pedales yo solo, pero sí sé que más lejos que con este pedazo de equipo no llegaría nunca". "Me gustaría sobre todo resaltar el carácter solidario del Reto y los valores de amistad, de apoyo, de compañerismo y de trabajo en equipo, que se deberían de inculcar en sociedad. Nosotros mientras podamos, seguiremos pedaleando contra la ELA".