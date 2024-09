Sanz dice que "lo lógico" será prorrogar el presupuesto de 2024 y prevé acabar este mandato con el Vacie

Espera reforzar la transformación de los barrios desfavorecidos con "especialistas" que han participado en la regeneración del Bronx

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha manifestado este martes que si no consigue apoyo entre las fuerzas de oposición para su proyecto presupuestario de 2025, recurrirá de nuevo al mecanismo de la cuestión de confianza o prorrogará las cuentas de 2024; adelantando ya que "la opción lógica" es prorrogar directamente las actuales cuentas, porque la elaboración de un nuevo proyecto presupuestario afrontaría la aplicación de la regla de gasto por directriz estatal y por ende una reducción del montante económico

Durante un desayuno-coloquio organizado por Fórum Europa Tribuna Andalucía, y presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde hispalense ha defendido su proyecto presupuestario municipal para este año, en vigor desde el pasado 8 de agosto tras prosperar el mismo mediante el mecanismo de la cuestión de confianza planteada por el primer edil respecto a dichas cuentas, al no cosechar apoyo político para su aprobación convencional en el pleno.

En resumen, tras no ser aprobado el proyecto presupuestario de Sanz en el pleno al no apoyarlo ninguna de las fuerzas de oposición, el PSOE, Vox y Podemos-IU, el alcalde planteó una cuestión de confianza vinculada a sus presupuestos y, aunque el pleno también tumbó dicha moción con el voto en contra de toda la oposición; dado que los grupos no plantearon ninguna moción de censura contra el primer edil, las cuentas de 2024 fueron automáticamente aprobadas.

Por eso, Sanz ha reconocido que se trata de un presupuesto municipal "raro" por su método de aprobación y su entrada en vigor en fechas tan tardías, si bien ha defendido que con las licitaciones ya en marcha por el Ayuntamiento con relación a dichas cuentas, las mismas alcanzan ya un grado de ejecución de "más del 60 por ciento".

EL NUEVO PRESUPUESTO

Además, ha reiterado que en octubre prevé presentar su proyecto presupuestario de 2025, avisando de que si las fuerzas de oposición siguen "instaladas en el no por el no", aprobará "de nuevo el presupuesto por la cuestión de confianza" o prorrogará las cuentas de 2024. Es más, ha adelantado que "la opción lógica" es prorrogar directamente los presupuestos de 2024, porque la elaboración de un nuevo proyecto presupuestario afronta la aplicación de la regla de gasto por directriz estatal, con lo que el montante se vería reducido, según ha avisado.

De cara al nuevo curso político, Sanz ha vaticinado además que el PSOE "seguirá instalado en el no por el no", pero espera que Vox, que aseguraba que tenía conversaciones para cogobernar con el PP, que de su lado negaba tal extremo; "se de cuenta de que el escenario nacional ha cambiado (a cuenta de la ruptura de Vox con el PP en las comunidades autónomas donde ambas fuerzas gobernaban juntas), y haya reflexionado".

SEGUIR EN SOLITARIO

Sanz, quien ha insistido una vez más en su pretensión de gobernar en solitario y minoría, ha defendido así que hay "muchas cosas y proyectos comunes" que el PP y Vox pueden sacar adelante "juntos", pero con los populares gobernando en solitario. "Voy a terminar (el mandato) gobernando en solitario, pero con mano tendida al PSOE y a Vox", ha enfatizado.

Sanz también ha asegurado que "si todo va bien" este mandato abarcará la eliminación de los asentamientos chabolistas de la calle Reina de los Ángeles, en el Polígono Sur, y del Vacie; anunciando con relación a la transformación de los barrios desfavorecidos, que el Ayuntamiento contará con "especialistas" de índole internacional que han participado en operaciones de regeneración urbana de diferentes lugares del mundo, como el barrio del Bronx en Nueva York, en Estados Unidos.

LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS

Con relación a tales barriadas, pues Sevilla cuenta con seis de los 15 barrios de España con menor renta media neta anual por persona, el alcalde ha apostado por incrementar la "coordinación" con la Junta de Andalucía y el Gobierno central y "reforzar las políticas sociales".

Igualmente, Sanz ha reconocido que Sevilla arrastra un "importante problema" con las ratas, si bien ha alegado que el Ayuntamiento ya está "adjudicando" un contrato de medio millón de euros para tratamientos contra las mismas.