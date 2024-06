PSOE-A critica el "nuevo publirreportaje" de Salud sobre las listas de espera y le insta a dar los "datos oficiales"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles el "nuevo publirreportaje" que, en su opinión, ha promovido el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) sobre las listas de espera sanitarias, así como ha instado a la Junta a difundir los "datos oficiales" al respecto, y ha criticado que el orden del día de la reunión de este pasado martes del Consejo de Gobierno no incluía ningún punto relativo a ese asunto.

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz socialista se ha pronunciado así al día siguiente de que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, actualizara en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno los datos relativos a las listas de espera y anunciara, entre otras cuestiones, que el número de pacientes pendientes de una operación en la sanidad andaluza fuera de los plazos garantizados se ha reducido en un 15,4 por ciento con datos actualizados este mes de junio y respecto al cierre de 2023.

Ángeles Férriz ha preguntado por qué desde la Junta de Andalucía "no publican oficialmente los datos de las listas de espera" si es verdad que se reducen, así como ha advertido de que, "cada vez que la consejera de Salud va al Consejo de Gobierno a informar sobre las listas de espera", ese asunto "no aparece en el orden del día del Consejo de Gobierno", y ha sostenido que ocurre así "porque si aparece en el orden del día, tiene que haber un informe" que es el que posteriormente podría reclamar la oposición.

En esa línea, ha apuntado que el PSOE-A ya ha pedido en otras ocasiones un informe sobre la reducción de las listas de espera cuando se ha abordado en el Consejo de Gobierno, y desde la Junta han alegado que no era posible dárselo, y al respecto ha cuestionado si pueda existir realmente ese informe.

En todo caso, Ángeles Férriz ha sostenido que "el sufrimiento, la angustia de dos millones de andaluces en listas de espera para que los operen o para que los vea un especialista merece, después de cinco años" de gobierno de Juanma Moreno, "un poquito de seriedad, de sensibilidad y, si me apuran, hasta un poquito de humanidad", y en este caso "no se trata de convencernos a todos, a base de titulares, de que las listas de espera han bajado", sino que "se trata de dar datos oficiales".

"TRAMPAS Y ARTIMAÑAS" DE LA JUNTA

"Si las listas de espera han bajado, tienen que dar los datos oficiales antes de dar el titular; porque, si no, todos vamos a pensar que lo que están haciendo es cocinándolo en el Centra" --Centro de Estudios Andaluces--, ha continuado argumentando Ángeles Férriz, que ha enumerado además las "trampas" y "artimañas" que, según ha denunciado, viene realizando la Consejería de Salud para "bajar las listas de espera".

Así, la representante del PSOE-A ha sostenido que "el Gobierno andaluz ha estado muchísimo más dedicado a poner en marcha artimañas para que parezca que las listas de espera se han reducido, que en reducir las propias listas de espera".

De igual modo, ha insistido en señalar que "lo único que ha demostrado" el Gobierno de Moreno es "que su modelo es privatizar la sanidad pública y empujar a la gente a hacerse seguros privados" viendo el "desastre" tan "descomunal" que los ciudadanos se encuentran al llegar a los centros de salud y hospitales públicos.

En esa línea, Ángeles Férriz ha llamado la atención acerca de que "uno de cada cuatro andaluces" tienen contratados seguros privados, mientras que Andalucía es "tercera por la cola en gasto sanitario por habitante", o "penúltima en ratio de enfermeras por habitante", y ha aseverado que "esta es la realidad de Andalucía, que no se tapa con autobombos".

Ante ello, ha remarcado que el PSOE-A quiere de la Junta algo "bien sencillo", y es que "publique las listas de espera hospital por hospital, y provincia por provincia, sin trampa, para que sepamos exactamente lo que ya padecemos la mayoría, porque no hay nadie que no conozca a alguien que no esté en una lista de espera", según ha abundado Ángeles Férriz, que ha lamentado que "mucha de la gente que está en listas de espera se morirá o no sabrá lo que tiene antes de que le den un diagnóstico y un tratamiento" en Andalucía.