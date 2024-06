El PSOE-A asegura que "no vamos a aceptar" las "carencias de gestión" de Moreno que afectan a los "derechos"

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez, ha alertado este sábado de que el informe de 2023 del Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto de manifiesto las "carencias" del gobierno de Moreno, así como la forma en la que "su gestión o la falta de ella, ataca los derechos de los andaluces". "Desde el PSOE, no nos vamos a conformar con esta situación. No vamos a aceptar lo inaceptable y vamos a continuar luchado desde la oposición para que todas estas situaciones no se produzcan", ha sentenciado.