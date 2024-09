PSOE-A acusa a la Junta de "dejación de responsabilidades" ante la "crisis sanitaria regional" del Virus del Nilo

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE-A ha acusado este martes de "dejación de funciones y responsabilidades" a la Junta de Andalucía en relación a la "crisis sanitaria regional" derivada del Virus del Nilo, que ya se ha cobrado siete fallecimientos en la comunidad autónoma y que se ha hecho presente en "más de 40 municipios de siete provincias andaluzas".

Así lo ha subrayado la portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha enfatizado que dicha "crisis global supera el ámbito local y, por tanto, implica a la máxima responsabilidad de la Consejería de Salud y al presidente de la Junta de Andalucía", y en esa línea ha criticado que la titular de dicho departamento, Rocío Hernández, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "siguen sin dar explicaciones, sin contarnos qué medidas se están tomando, si las medidas están teniendo efecto, y qué más van a hacer a partir de ahora, porque está claro que el brote no está controlado y que la crisis sanitaria sigue avanzando", ha remarcado.

Tras insistir en subrayar que se trata de "un problema muy importante de salud pública", la representante socialista ha criticado que "han retirado la comparecencia" de la consejera de Salud prevista este miércoles en comisión parlamentaria sobre esta crisis que, de este modo, se "atrasa una semana más".

"LA PEOR CRISIS SANITARIA DESPUÉS DE LA COVID"

"El Gobierno de la Junta de Andalucía, ante la peor crisis sanitaria después de la Covid, no está y no ha estado a la altura, y está haciendo dejación de funciones y de responsabilidades", ha denunciado María Ángeles Prieto, que ha advertido de que "no se han realizado los tratamientos preventivos a tiempo", cuando deben hacerse, "en primavera", para "eliminar las larvas de los mosquitos" que propagan el virus, según ha abundado.

La representante del PSOE-A ha criticado que el Gobierno andaluz a "lo único que se ha dedicado es a confrontar, a decir que a mí no me toca, y a dejar a los ayuntamientos abandonados en una crisis que excede las competencias municipales, porque afecta prácticamente a toda Andalucía", según ha enfatizado.

Al respecto, ha citado la Ley de Salud Pública de Andalucía, que "marca con claridad las competencias del Gobierno de Andalucía en una crisis de este tipo", ha aseverado, y ha añadido que "en una crisis de salud pública es fundamental la comunicación, la información, la transparencia para la propia gestión" de la misma, "para coordinar las medidas, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer", y ante ello ha lamentado la "falta de información" y el "oscurantismo" con el que, a su juicio, se está comportando la Junta.

Frente a ello, ha explicado que el Grupo Socialista registró en el Parlamento "una serie de preguntas sobre las acciones que se estaban desarrollando" desde el Gobierno andaluz "para controlar esta crisis", que "vienen incluidas en el propio plan que tiene la Consejería de Salud para el control y la vigilancia del Virus del Nilo", y la respuesta que han recibido estas cuestiones por parte de la Junta es que, "por razones de confidencialidad, no nos pueden proporcionar esta información".

La portavoz socialista ha tachado de "absolutamente impresentable" esta respuesta del Gobierno andaluz porque, según ha remarcado, "la información que hemos pedido no vulnera la confidencialidad de nadie", y ha anunciado que desde el Grupo Socialista van a "elevar una queja al presidente del Parlamento de Andalucía", Jesús Aguirre, y van a "utilizar todas las herramientas" a su alcance para que desde la Junta "den esta información, porque es un derecho de la población", y "porque conocer los errores en la gestión de esta crisis, que parece que los hay y muchos, es un elemento que va a ayudar a que el año que viene se tomen las medidas que no se han tomado este año", ha añadido.

Se trata de que "al menos el año que viene podamos evitar este número de contagios y la pérdida de vidas" que se ha producido este año, ha continuado María Ángeles Prieto, que al respecto ha destacado que "los expertos dicen que los contagios por Virus del Nilo se pueden prevenir y minimizar, y se pueden evitar las muertes que hemos tenido este año".

La parlamentaria socialista ha criticado que, "para el presidente de la Junta, todas las emergencias están fuera de Andalucía, pero el Virus del Nilo está aquí, en Andalucía, y ante esta emergencia sanitaria no hay respuesta" por parte del Gobierno de Juanma Moreno, al que ha reprochado que "no está haciendo nada, está mirando para otro lado y echando balones fuera".

La representante socialista ha incidido en que la "responsabilidad" ante "una crisis de este tipo es del Gobierno de la Junta de Andalucía", aunque los municipios tengan "sus competencias", y la administración autonómica "no solamente tiene que coordinar, sino que tienen que apoyar con recursos y con acciones a los municipios para el control" de esta crisis, ha subrayado.

LAMENTA EL "COMIENZO" DE LA NUEVA CONSEJERA DE SALUD

Además, María Ángeles Prieto ha lamentado el "comienzo" de Rocío Hernández como nueva consejera de Salud, porque "es incomprensible que no haya salido todavía, que no haya hablado, que no la hayamos visto, que no se haya posicionado, que no se haya puesto al mando de la gestión de esta crisis", y ha considerado "incomprensible en alguien que se presenta como profesional experta e independiente" que lleve "todo el verano escondida, sin asumir sus responsabilidades, ocultando información, incapaz de defender el papel de la Junta en esta crisis", que "es indefendible", según ha agregado.

La portavoz de Salud del Grupo Socialista ha concluido poniendo de relieve que "miles de andaluces se están pasando todo el verano con miedo, y con razón", por culpa del virus, y lamentando la "absoluta decepción" que, en su opinión, ha protagonizado la nueva consejera del ramo en relación a su papel en la gestión de esta crisis.