PP-A señala que "jamás el Constitucional había revocado una condena por corrupción" como ha hecho en el caso ERE

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha afirmado este miércoles, en su turno de intervención en el debate sobre la situación general de Andalucía celebrado en el Pleno del Parlamento, que "jamás el Tribunal Constitucional, órgano cuyos componentes son de designación política, había revocado una condena por una caso de corrupción reinterpretando los tipos penales, y revisando y dando la vuelta a una condena de la justicia ordinaria, que no es de designación política".

"Me parece lamentable si algunos magistrados del Constitucional piensan y dicen que no hay delito, que nos digan entonces dónde está el dinero, ese dinero que lleva usted tantos años intentando que vuelva a las arcas de la Junta de Andalucía", ha afirmado según una nota de este partido, al tiempo que ha recordado que "estamos viendo como a día de hoy adelanta en un mitin del PSOE decisiones de un órgano que, si es capturado, convierte a nuestra democracia en seudodemocracia".

Martín se ha pronunciado así sobre la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de los recursos de exaltos cargos socialistas condenados en el caso ERE para recordar que se trata de "un caso cerrado, juzgado y con sentencia firme que, según decía literalmente el Tribunal Supremo, en su sentencia era el mayor caso de corrupción de nuestro país".

Ha invocado los votos particulares de los jueces del Constitucional contrarios a la anulación de los delitos de malversación y prevaricación, quienes pertenecen al sector conservador, y se han declarado "desconcertados" porque "la sentencia del Constitucional sobre los ERE derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho" y "ocasiona un daño institucional difícilmente reparable".

En su intervención, Martín ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberse dedicado "a romper la igualdad ante la ley y la igualdad para que todos los españoles reciban el mismo nivel de servicios públicos" y ha reclamado al PSOE andaluz que deje de "traicionar a Andalucía" con la financiación autonómica "o volveremos a salir perdiendo y a tener menos recursos para unos mejores servicios públicos y para competir en las mismas condiciones con otras regiones".

Ha recordado que la ex consejera y hoy ministra de Hacienda María Jesús Montero "defendía hace apenas unos años que ‘la inequidad es lo que rompe España’, o que ‘las diferencias en financiación no están justificadas’", antes de preguntarse por qué el sistema no se ha reformado durante el Gobierno socialista.

"Pues porque PSOE de la señora Montero cuando llegó a Moncloa escondió en un cajón ese acuerdo y se dedicó a comprar los apoyos necesarios para mantenerse en el sillón a costa del resto de regiones", ha afirmado, "y si para ello había que pasar de defender la igualdad territorial a justificar privilegios y singularidades para unas comunidades en detrimento de otras, pues se pasaba".

Martín ha considerado que el PSOE "rompe la igualdad cuando se aplaude la ley de amnistía de la que antes renegaban, cuando un parado catalán tiene un 40% más de ayudas en su formación que uno andaluz o cuando Andalucía, la comunidad más poblada, recibe menos fondos Next Generation por habitante que otros".

"También cuando Andalucía recibe 2% de las inversiones para transporte de energía eléctrica, pese a ser de las comunidades con mayor número de proyectos energéticos en marcha; cuando el Gobierno deja de ejecutar infraestructuras hidráulicas matando al campo andaluz de sed; cuando se propone condonar el 20% de la deuda a Cataluña, la que peor la ha gestionado y más endeudada está, o cuando hablan de que Cataluña es uno de los motores económicos de España, y por tanto requiere más impulso financiero y una financiación singular".

SINGULARIDAD DE ALGUNOS TERRITORIOS: "SE RÍEN DE LOS ANDALUCES"

El portavoz ha reprochado que cuando los socialistas hablan de financiación singular para algunos territorios "se ríen de los andaluces". "Por qué lo llaman singularidad cuando quieren decir intereses de Pedro Sánchez", ha reprochado, pidiendo a los socialistas andaluces que "no intenten darnos gato por liebre con la financiación y digan que bajo el paraguas de la singularidad quieren ustedes esconder el pago del sillón de la Moncloa con privilegios que son perjuicios para Andalucía".

Tras insistir en que el PSOE andaluz "solo busca asfixiar económicamente a esta tierra porque no la gobiernan", ha emplazado al líder del PSOE andaluz a que exija a la ministra de Hacienda a que convoque, como ha pedido el presidente de la Junta en varias ocasiones, el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para abordar la reforma de la financiación de una vez por todas".

Durante su intervención, el portavoz parlamentario del PP andaluz ha resaltado el esfuerzo de su formación por convertir la Cámara autonómica en un espacio de dialogo, algo que "no ha sido siempre posible, porque unos se han convertido en simple delegación de Pedro Sánchez y sus intereses anti andaluces, y otros no han terminado de encontrar su papel aquí".

Frente a ellos, ha insistido, "hay un gobierno y un partido que han sabido hacer de Andalucía un modelo de estabilidad política, seguridad jurídica y progreso, y ese es el camino que quieren los andaluces", como han demostrado dando su apoyo al proyecto de Juanma Moreno.

"Los resultados de las elecciones en estos dos años, con cuatro victorias consecutivas para el Partido Popular, indican que esa confianza se mantiene intacta, y que no están ustedes, señorías de la oposición, encontrando el camino de la utilidad, el de servir para algo a los andaluces", ha afirmado.

"Entre diálogo o fango, ustedes han decidido seguir chapoteando en ese lodo que tanto les gusta y en el que se hunden cada día un poquito más".

Ha subrayado que en estos cinco años "se han forjado los pilares básicos del cambio trascendental", con varias rebajas fiscales, menos burocracia, más ayudas para las familias y los sectores productivos, de tal manera que hoy Andalucía es una comunidad que genera empleo, que atrae inversión extranjera y con una economía mucho más diversificada, con un mayor peso de los sectores industriales y tecnológicos.

"Nunca los servicios públicos de esta tierra, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia han contado con mayor financiación, más recursos humanos, más infraestructuras", ha defendido, convencido de que aunque queda mucho por hacer "después de 37 años de socialismo fracasado", la comunidad avanza por la vía andaluza de la moderación y la sensatez hacia un futuro mejor para todos los andaluces.

MORENO: CONTRIBUCIÓN ÚTIL DEL GRUPO POPULAR

En su turno de réplica, el presidente de la Junta ha querido agradecer a los diputados del Grupo Popular su labor en la Cámara, y ha valorado que ha apoyado "el 63 por ciento de las proposiciones no legislativas que han traído el resto de grupos políticos" al Parlamento en esta legislatura, "un dato que revela que el grupo mayoritario ha tenido cauces de entendimiento, de diálogo y de acuerdo" con otros grupos, de forma que ha contribuido a "enriquecer la actividad legislativa del Gobierno de Andalucía", y "también de puente con las iniciativas y propuestas que han llegado desde la oposición".

"En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular ha hecho una contribución útil", ha reivindicado Juanma Moreno, que ha querido "agradecer" esa labor "a todos y cada uno de los componentes" de esa bancada, por "su esfuerzo, compromiso, firmeza y determinación en la defensa de los intereses de los andaluces", según ha sentenciado.