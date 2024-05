El PP acusa de "sectarismo" al PSOE por expulsar a sus ediles de la moción de censura de Arahal

"Para el PSOE, el PP es un enemigo sin excepciones, por lo que le da igual el escenario", avisa Ricardo Sánchez

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha defendido este jueves que la moción de censura promovida por los ediles populares de Arahal junto con los concejales del PSOE, expulsados de su partido por esta operación, para desbancar al gobierno en minoría de IU y conformar un ejecutivo conjunto liderado por el socialista Francisco Brenes, "responde única y exclusivamente a la aspiración a mejorar el bienestar" de la ciudadanía. Además, ha considerado "sectario" que el PSOE haya apartado de sus filas a tales ediles.

Ricardo Sánchez ha comparecido este jueves junto al secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, y el portavoz del PP en Arahal, Alberto Sanromán, tras el pleno extraordinario celebrado este pasado miércoles por el Ayuntamiento de Arahal, sesión en la que dicha moción de censura salió adelante, expulsando de la Alcaldía a Ana María Barrios (IU) y proclamando al socialista Francisco Brenes como nuevo alcalde con el apoyo del PP, después de que el PSOE le expulsase de sus filas y haya reclamado su declaración como edil no adscrito y la disolución íntegra del Grupo socialista.

Y es que según el PSOE, los seis concejales de dicho grupo que han participado en esta operación junto al PP para arrebatar el poder a IU no contaban con autorización de los órganos superiores del partido, mientras el organigrama local socialista sí les apoya.

Ante dicho escenario y el debate político suscitado al respecto, Ricardo Sánchez ha defendido que "Arahal se encontraba en un punto inmóvil, sin avance, un pueblo paralizado sin oportunidad de futuro y sin estabilidad en el presente", extremo que negaba la alcaldesa saliente en el citado pleno, alegando que el Gobierno local de IU había conseguido aprobar el nuevo presupuesto municipal y que la moción de censura sólo respondía a las "ansias de poder" de estos capitulares.

LAS ALUSIONES A PACTO "ANTI NATURA"

"Desde el PP no tenemos líneas rojas cuando se trata de velar por los intereses comunes de todos los ciudadanos", ha manifestado Ricardo Sánchez, quien ante las alusiones a un pacto "anti natura", ha asegurado que "en el PP lo único que nos mueve son los arahalenses". "El diálogo, el entendimiento y el acercamiento de posturas entre diferentes partidos políticos es posible cuando hay un objetivo común, por delante de los partidos, debe primar el deber con la gente", ha defendido.

De este modo, ante la decisión del PSOE de expulsar a sus concejales por pactar con el PSOE para expulsar del poder a IU, partido que señalaba un acuerdo provincial con los socialistas para un respeto mutuo en materia de pactos municipales, Ricardo Sánchez ha asegurado "no entender cómo el PSOE puede tomar represalias contra políticos que sólo están buscando el bienestar de sus vecinos".

"Tal punto sólo es entendible porque el PSOE de Sevilla está doblegado al sectarismo de Pedro Sánchez y no tiene como prioridad a los vecinos. Para el PSOE, el PP es un enemigo sin excepciones, por lo que da igual el escenario, si el interlocutor es el Partido Popular, no hay diálogo", ha criticado, reprochando a los socialistas sus acuerdos con Bildu o las formaciones independentistas catalanas y defendiendo que el PP es "un partido constitucionalista".

LA EXPULSIÓN DE LOS EDILES DEL PSOE

"Es curioso que el PSOE de Sevilla se escandalice y castigue por un pacto que beneficia a los ciudadanos de Arahal pero no se pronuncie contra los agravios de Pedro Sánchez con la provincia", ha aseverado, insistiendo en que los líderes socialistas sevillanos han convertido a su partido en un "vasallo de Pedro Sánchez", secretario general del PSOE.

Por su parte, el portavoz del PP de Arahal, Alberto Sanromán, ha defendido, como ya hiciera en el pleno, que la moción "era necesaria" y ha asegurado que "el PSOE de Sevilla sí era conocedor" de la operación, no autorizada según la cúpula provincial socialista, que había reclamado públicamente a estos concejales que se retractasen.

El edil del PP ha reiterado que en las últimas elecciones municipales, saldadas de nuevo con IU como fuerza más votada pero con la pérdida de cinco ediles y de la mayoría absoluta de la que gozaba hasta entonces, la formación de izquierdas, "sufrió un varapalo importante perdiendo el 46 por ciento de los votos".

En concreto, en Arahal las últimas elecciones municipales se saldaron de nuevo con IU como la fuerza más votada, aunque cayendo de 13 a ocho ediles y perdiendo con ello la mayoría absoluta, mientras el PSOE subía de tres a seis y el PP de uno a tres.

"En 18 años IU no ha realizado ni una sola vivienda de promoción pública en el municipio, no hay empresas importantes que quieran apostar por el pueblo, con la consiguiente pérdida de generación de empleo, o no hay generación de riqueza ni avance entre otras muchas carencias. Ahora vamos a cambiar ese rumbo", ha defendido.