El pleno tumba un "coliving" por "dudas" de "gueto" junto al Vacie y el PP lo niega y avisa de "bulo del miedo"

La oposición acusa al PP de "omisiones" y el Gobierno local esgrime que es para "madres solteras o personas salidas del sinhogarismo"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha rechazado con el voto en contra del PSOE, Vox y Podemos-IU, una moción promovida por el Gobierno local del PP por vía de urgencia, para la aprobación definitiva de un estudio de detalle para un proyecto de viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle Parque Sierra Castril, "tipo coliving", con destino a colectivos vulnerables; avisando la oposición de "dudas" ante la posibilidad de crear "un gueto" junto al núcleo chabolista de El Vacie, mientras los populares lo niegan y han criticado el "bulo del miedo".

Durante el debate plenario, la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha manifestado que en el expediente de este punto para la construcción de un proyecto de alojamiento tipo "coliving" con 58 viviendas con destino a colectivos vulnerables figura que tales inmuebles serán dedicados a "realojos, justamente enfrente del Vacie", un asentamiento chabolista que el alcalde, el popular José Luis Sanz, ha prometido erradicar en este mandato.

ALUSIONES AL VACIE

Así, ha mostrado su temor ante la posibilidad de que estos alojamientos sean usados "como gueto, en contra de todas las recomendaciones de una actuación de integración social" para solucionar el asentamiento de El Vacie, lo que le ha llevado a acusar al Gobierno local del PP de "omisiones deliberadas".

El edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha mostrado "dudas parecidas", avisando de que el "coliving" y los realojos no son sistemas "compatibles".

La socialista Myriam Díaz ha señalado de su lado que el proyecto suscita "muchas dudas al tener en frente el asentamiento chabolista de El Vacie", lamentando que "no se haya hablado con los vecinos" ni "explicado" este proyecto. "Quieren hacer chabolismo vertical para acabar con el chabolismo horizontal", ha lamentado, insistiendo en que las familias del poblado del Vacie necesitan "un tratamiento integral en viviendas repartidas por toda la ciudad".

EL PP LO NIEGA

El edil de Derechos Sociales, el popular José Luis García, ha criticado que la oposición "se una para lanzar el bulo del miedo", descartando que se trate de "viviendas para vecinos del Vacie" y precisando que se trata de "casas unifamiliares con tres dormitorios, salón y cuarto de baño" y servicios comunitarios de lavandería, "formación y biblioteca". Las alusiones de realojo, según ha dicho, no se refieren "únicamente para chabolismo", sino además para casos de afectados por "incendios, desahucios o personas sin hogar en itinerario social".

Tras manifestar los grupos de oposición que el Gobierno local no ha explicado su propuesta y no cuenta con "confianza", el edil popular a acusado a los grupos de oposición de rechazar la creación de alojamiento "para madres solteras que no pueden pagar un alquiler, personas que han salido del sinhogarismo o afectados por un incendio".