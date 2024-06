La piscina de verano de Alcalá abre dos semanas antes sin variaciones de precios y horarios

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Deportes, abrirá la piscina de verano San Juan dos semanas antes que en años anteriores para ofrecer este servicio a la ciudadanía con el inicio del verano. Así lo ha adelantado el delegado, Pedro Gracia, en una visita para la comprobación de la puesta a punto de las instalaciones que abrirá sus puertas el 18 de junio.

Los horarios y precios no varían, aunque sí existe una novedad para ofrecer mayor comodidad a los usuarios, evitar colas y posibilitar un acceso más ordenado que garantice el disfrute de toda la población que lo requiera hasta completar aforo y no se reserve cupo para abonados que finalmente no asistan impidiendo la entrada a otros usuarios, tal como explica el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de una App donde los abonados pueden reservar plaza el día que vayan a asistir, y que además permite a los usuarios no abonados la reserva y pago de entrada de forma adelantada ('https://app.sporttia.com/login').

La temporada comenzará el martes con el baño lúdico y se extenderá durante julio y agosto con las actividades infantiles municipales, los cursos de natación y el baño lúdico. De hecho, la información y solicitud para estos servicios se ofrecerá a la ciudadanía por el personal de la piscina en horario de mañana una vez abierta la instalación o a través del teléfono 679 264 401 y el correo electrónico '[email protected]'.

BAÑO LÚDICO Y CURSOS DE APRENDIZAJE

La instalación pública abre a la ciudadanía de 12,00 horas a 20,00 horas de martes a domingo (lunes cerrado por mantenimiento) con las correspondientes medidas de higiene, seguridad y aforo. La entrada podrá realizarse a través de las distintas modalidades de abonos o por entradas limitadas por motivos de aforo en la App y taquilla.

Los precios son los mismos del año pasado, los aprobados en precio público (niños de 0 a 4 años, gratis; menores de edad (5 a 18 años), 3,00 euros los días laborables y 3,50 euros los festivos y fines de semana, y mayores de edad, 3,50 euros los días laborables y 4,00 euros los festivos y fines de semana).

Desde el 24 de junio la piscina tendrá uso para las Actividades Infantiles de Verano de deporte, juegos y piscina desarrolladas en el complejo Deportivo San Juan.

En cuanto a los cursos de aprendizaje, se desarrollarán según la demanda existente. Habrá para adultos y menores y se desarrollarán antes y después del baño lúdico en una o dos horas dependiendo de la demanda. Los días para la organización de cursos serán de martes de viernes, tanto para infantes como para adultos y con distintos niveles de iniciación y perfeccionamiento. Los precios para los menores son de 28 euros para 2 días por semana y 42 euros para 3 sesiones semanales. Para los mayores de 16 años los precios van de los 30 euros a los 45 euros según sean dos o tres veces por semana.

El nado libre también se desarrollará de martes a viernes antes y después del baño lúdico. La edad y condiciones mínimas para practicarlo es ser mayor de 14 años y saber nadar. En lo que a los precios del nado libre se refiere, el abono mensual cuesta 35€ euros, el bono de diez sesiones (30 euros), el bono de cinco sesiones (15 euros), y una sesión (3,50 euros).