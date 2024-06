El periodista Luis de Vega pide "plantar cara" a la desinformación y "fiscalizar" engaños e instituciones

CARMONA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El periodista y fotorreportero especializado en zonas de conflicto Luis de Vega ha sido el encargado de impartir este viernes, 14 de junio, la conferencia inaugural rectora Valpuesta de la XXII cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). En su intervención, De Vega ha subrayado que los medios "deben plantar cara" a la desinformación, al tiempo que ha abogado por un periodismo "serio" que "fiscalice los engaños y al propio poder".

A la ponencia, que se ha celebrado en la Casa Palacio de los Briones, sede Olavide en Carmona (Sevilla) bajo el título 'El periodismo como pilar de la democracia', han asistido el rector de la UPO, Francisco Oliva; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el presidente del Consejo Social, Vicente Martín; la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz, y el director de la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, Francisco Hidalgo, entre otras autoridades.

Tras la bienvenida a los presentes por parte del rector y una presentación realizada por Laura López de la Cruz, el periodista onubense ha tomado la palabra y ha puesto de relieve la gran exposición actual a bulos y rumores, contenidos "que buscan engañar, sacar dinero o incluso vuelcos electorales". Así, ha resaltado que "todos somos víctimas" de la "vorágine de estímulos y formatos", "que no entienden de clase, edad o condición social".

De Vega, que actualmente está cubriendo el conflicto entre Israel y Gaza, ha señalado que cada vez más medios tienen departamentos de verificación, y ha lamentado que "a veces son los propios canales oficiales de información lo que difunden contenido dudoso", poniendo como ejemplo la fotografía manipulada de la princesa de Gales, Kate Middleton. "Hay que estar siempre alerta y poner todo en duda", ha apostillado.

Ha proseguido reseñando que los cambios en la información ocurren con el impulso de la revolución digital, que "no es la principal culpable". En este punto, ha apuntado que el mal uso de las nuevas formas de comunicación es responsabilidad de "los individuos bien ubicados en la esfera de poder que son capaces de manejar los virus de la persuasión".

A este respecto ha resaltado que las redes sociales "no son las responsables de la tormenta de bulos y engaños que rodea la actualidad", pero ha subrayado la importancia de "aprender a convivir con estos canales". Así, De Vega ha hecho referencia al canal de Telegram de Luis 'Alvise' Pérez, que "aunque tenga más de medio millón de seguidores no es un medio de comunicación". "Puede ser una vía para lanzar su carrera política, pero no un medio", ha asegurado, al tiempo que ha afeado que esta figura "busca desprestigiar la democracia desprestigiando el periodismo". "Cada vez es más complicado acotar qué es un medio de comunicación", ha lamentado.

Luis de Vega también ha señalado a la ley europea de libertad de medio que "busca fomentar el periodismo y la transparencia" y se ha mostrado en desacuerdo con el paquete de medidas sobre "regeneración democrática" anunciado por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con acciones destinadas a "mejorar" la rendición de cuentas y la transparencia de los medios para actuar contra los bulos. Así, ha advertido que la intervención en los medios "así como elegir siempre los mismos para que te hagan entrevistas no es lo que Europa defiende como estándares democráticos".

CONFLICTO DE GAZA

El fotoperiodista ha centrado parte de su intervención en el conflicto de Israel y Gaza que actualmente se encuentra cubriendo. Se ha mostrado "sorprendido" de que Israel "continúe afincado en el ranking de las democracias" y ha apuntado al "bloque de medios, los centenares de perioditas muertos y el cerrojazo a la ayuda humanitaria".

De Vega, que ha dejado clara su pasión por "ser testigo directo de la historia" ha lamentado el "muro" levantado por las autoridades israelíes, que no permiten el paso de corresponsales a Gaza, un escenario "vetado". "Mi contacto con gazatíes es a través de llamadas o videollamadas, el mismo que podrían tener mis compañeros desde la redacción a miles de kilómetros. Estamos acabando con los pilares básicos del periodismo", ha aseverado, recalcando que "la libertad de prensa está amenazada por quien tendría que ser su principal garante: las autoridades políticas".

Por último, el onubense, que ha rendido homenaje a sus compañeros fallecidos en el conflicto israelí, ha puesto de relieve que el orden mundial "vive el momento más convulso desde la II Guerra Mundial", con un total de 56 conflictos armados en activo que afectan a casi un centenar de países. "La rueda de la actualidad sigue y hay confluctos que entierran a otros antes de que mueran, como Ucrania, Sudán, Haití o Siria", ha concluido.

XXII EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO EN LA UPO

Los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se celebrarán en su sede de Carmona del 17 de junio al 31 de julio en la que constituye ya su vigésima segunda edición. Organizados por la UPO en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Casa Palacio de los Briones, sede permanente, acogerá un total de 46 cursos, de los cuales el 60,8% son primeras ediciones.

En los Cursos de Verano 2024, de dos, tres o cinco días, se abordarán temas como los retos de la sociedad española ante los desafíos de la agenda social y económica; las nuevas expresiones de precariedad y su impacto; los trastornos de la conducta en el aula; la psicología forense; la inteligencia artificial; el bienestar emocional ante el cambio climático; la mujeres y la Historia; el abordaje de la patología del dolor a través de la fisioterapia o los vinos y aceites de la provincia de Sevilla, entre otros.

Además, por segundo año consecutivo, se incluyen los talleres de un día o dos de duración. En estos talleres, se formará al alumnado en materias como la desinformación y la mentira; el protocolo y la organización de eventos; la protección de datos de los consumidores; el sabor y textura de los vinos; la cocina italiana; la violencia en las relaciones íntimas o el género, empleo y sindicalismo.