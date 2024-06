La patronal es el primer agente social que firma el Pacto Andaluz por la Conciliación y Corresponsabilidad de la Junta

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, han firmado este lunes el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, que busca "favorecer una igualdad real y efectiva". Se trata del primer agente social que se suma a esta alianza que impulsó la Consejería el pasado mes de abril y que selló con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Este pacto, que está abierto a todos los agentes sociales y económicos de la comunidad, cuenta con 54 medidas transversales y 42,9 millones de euros para la implementación de las actuaciones en 2024. Tal y como ha destacado la consejera, busca "un cambio de cultura" que conciencie sobre la importancia del reparto de tareas domésticas y de los cuidados de los menores, personas mayores y personas en situación de dependencia.

En una nota de prensa, López ha agradecido a la CEA que se adhiera al mismo porque "el sector empresarial juega un papel fundamental en la conquista de la igualdad". "Sin conciliación no hay igualdad", ha proseguido la consejera, que ha sostenido la importancia de que una organización con 45 años de historia como la Confederación de Empresarios, y que aglutina a 800 organizaciones y 200.000 empresas, pymes y autónomos, se sume a esta importante iniciativa.

"La sociedad no puede avanzar sin el mundo empresarial, que es el motor económico", ha enfatizado López, que ha subrayado que esta es cuestión que "no atañe solo a las mujeres sino a toda la sociedad". "Andalucía es una locomotora que no puede progresar si deja atrás a la otra parte de la sociedad", ha reiterado. Este acuerdo nace de la defensa de la conciliación laboral, personal y familiar como herramienta necesaria para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Tras sumarse la FAMP, la cual tiene presencia en 785 municipios de Andalucía, lo hace ahora la CEA, que "cuenta con una amplia capilaridad en Andalucía y facilitará que llegue a todos los rincones el mensaje de la corresponsabilidad y la conciliación".

López y González de Lara han coincidido en resaltar el clima de colaboración para sellar este pacto, que persigue la "construcción de un nuevo modelo social, donde mujeres y hombres compartan tiempo, espacios y responsabilidades de la vida laboral y personal". Conscientes de que se han dado avances en este sentido, ambos han destacado que hay que seguir trabajando puesto que "la corresponsabilidad es esencial" para conseguir la igualdad plena y efectiva. En este punto, López ha reiterado que se trata de una cuestión transversal y que ocupa a todo el Gobierno andaluz, el cual ve "esencial" que la patronal selle esta alianza a favor de la conciliación y confía en que el resto de los agentes sociales y económicos se unan al mismo.

"Hay que trabajar por la corresponsabilidad y la conciliación porque una sociedad de mujeres y hombres iguales en responsabilidades es una sociedad que avanza", ha proseguido la titular de Igualdad, que ha incidido en que la senda que se inicia con este pacto viene para quedarse puesto que se trata de una cuestión capital para el Gobierno de Juanma Moreno.

Por su parte, el presidente de CEA ha enfatizado "el papel protagonista de las empresas andaluzas en la transformación de la sociedad. Empresa equivale a evolución y a progreso. La empresa es el gran agente del cambio y es el escenario en el que se impulsan las reformas hacia el nuevo modelo social, más sostenible y respetuoso con el entorno, con los recursos naturales, por ejemplo, y, sobre todo, con las personas, siendo el humano el activo más valioso de cualquier empresa o institución".

Así, Javier González de Lara ha afirmado que "trabajar por y para las personas, rentabilizar e impulsar su talento, sin importar el género y siendo conscientes, a la par, de la necesidad de visibilizar el liderazgo femenino, es una cuestión estratégica para CEA y definitoria de la organización, que celebra su 45º aniversario "revalidando su compromiso con el avance social".

En este sentido y en línea con lo expresado también por la presidenta del Consejo de Igualdad de CEA, Ana Alonso, --también a la cabeza de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME)--, González de Lara ha ahondado en "la corresponsabilidad como palanca de la igualdad, con hombres y mujeres compartiendo los mismos tiempos, espacios y responsabilidades en las esferas laborales y personales. Y la igualdad es, en definitiva, un vector de competitividad en cualquier proyecto".

En este sentido y en línea con lo expresado también por Alonso, González de Lara ha ahondado en "la corresponsabilidad como palanca de la igualdad, con hombres y mujeres compartiendo los mismos tiempos, espacios y responsabilidades en las esferas laborales y personales. La igualdad es, en definitiva, un vector de competitividad en cualquier proyecto", tal como ha recogido la CEA en su comunicado de prensa.