Patrimonio valora una obra de urgencia en Omnium Sanctorum y medidas por desprendimientos en la Quinta Angustia

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte, ha informado favorablemente sobre el proyecto de conservación de los retablos de la Virgen del Rosario y la Virgen de Montserrat de la Capilla de Montserrat. Estos retablos, que responden al modelo de retablo-hornacina, de estilo neoclásico y de escuela sevillana, están construidos en madera dorada y policromada imitando al mármol.

El estudio realizado a los retablos ha concluido que su estado de conservación es deficiente por el envejecimiento natural de los materiales, unas inadecuadas condiciones de mantenimiento y, fundamentalmente, por el constante uso y manipulación al que se han visto sometidos dado su carácter litúrgico.

La propuesta de intervención aprobada tiene así el objetivo de devolver a la pieza su integridad física, sin falsear, rehacer ni reponer piezas que no sean estructurales.

Por otra parte, la Comisión Provincial de Patrimonio ha tomado conocimiento de la necesaria intervención de emergencia en el conjunto funerario de los Guzmanes de la parroquia de Omnium Sanctorum, debido al avanzado estado de deterioro que presenta, con continuadas pérdidas irreversibles de material y con peligro de desplomes parciales.

Tras un análisis organoléptico (visual, táctil y sonoro) del conjunto, así como la acotación de las zonas que presentan mayor deterioro y peligro de pérdida irreversible, se considera necesaria una intervención de urgencia en los azulejos de los paños verticales y en las figuras yacentes, de manera que las actuaciones a realizar se ceñirán solo a los daños que ponen en peligro la integridad de la obra.

La Comisión Provincial de Patrimonio también ha informado favorablemente la propuesta de intervención contenida en el informe sobre la caída de material de revestimiento en la cúpula del tercer cuerpo de la Capilla de la Hermandad de la Quinta Angustia, en la iglesia parroquial de la Magdalena.

La Capilla del Dulce Nombre, que es su nombre, se encuentra cubierta por tres cúpulas mudéjares de las que se han desprendido pequeñas piezas de fábrica, golpeando a la imagen principal de la Hermandad. Así pues, un estudio realizado a la cubierta ha dado cuenta de la existencia de una grieta en el muro de la cabecera, además de la aparición frecuente de depósitos de polvo blanco sobre los bancos ubicados debajo de la cúpula central, y de algunos desprendimientos puntuales.

El proyecto propuesto concluye que las bóvedas observadas no presentan patologías graves que afecten a su estabilidad estructural, que los desprendimientos se han producido en un punto del revestimiento de la fábrica de ladrillo que conforma la cúpula mudéjar, y que para asegurar la integridad de personas y bienes, se aconseja la colocación de una red a la altura del anillo de la cúpula para evitar posibles daños personales o materiales derivados de posibles desprendimientos.

No obstante, sí es urgente, y debe acometerse de inmediato, dar solución a la entrada de agua a través de la cubierta. Hasta tanto no se haya resuelto este problema no se debe acometer la restauración del intradós de las cúpulas. Y por último, el informe aconseja que las obras se realicen durante este verano, antes de la nueva temporada de lluvias.

Patrimonio también ha informado favorablemente el proyecto de intervención arqueológica preventiva, análisis de estructuras emergentes y catas y sondeos arqueológicos en el Hospital de San Lázaro

La necesidad de llevar a cabo una actividad arqueológica de carácter preventivo en el Hospital de San Lázaro responde a la petición efectuada por los técnicos inspectores de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Sevilla, ante la futura puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación de las zonas históricas del hospital; y haber sido requerido también por FISEVI (Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla), que es la entidad responsable de la gestión de los fondos de investigación de los centros e instituciones sanitarias públicas de la provincia de Sevilla; para realizar un análisis arqueológico que aporte información para conocer la evolución histórica y arquitectónica del complejo hospitalario Hospital de San Lázaro.

Patrimonio ha informado también favorablemente sobre el proyecto básico de reforma parcial y medidas de rehabilitación energética del Palacio de San Telmo, que se enmarca dentro de las actuaciones del programa de financiación europea PIREP, para la mejora energética de edificios, y que desarrolla las medidas de ahorro energéticas propuestas en la Auditoría Energética realizada en el Palacio de San Telmo".

Las actuaciones propuestas van encaminadas a la mejora de las condiciones generales del edificio sin afectar a sus elementos originales.

Las instalaciones de iluminación y control proyectadas, así como las modificaciones de la climatización también resultan adecuadas e integradas en el edificio. También se han considerado soluciones de energía renovable mediante pavimentos fotovoltaicos en cubiertas planas y vidrios en lucernarios, integrables en el edificio de forma compatible con ellos valores patrimoniales de este bien.

Únicamente se ha señalado cierta reserva a los elementos propuestos para sombra en fachada, si bien al tratarse el Palacio de San Telmo de un edificio declarado BIC con la categoría de Monumento, todo el proyecto quedará a la espera del proyecto de ejecución para la autorización de las intervenciones en él propuestas.