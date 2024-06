El Parlamento rechaza con el voto del PP-A una PNL del PSOE-A para reanudar el Programa Integral de Silicosis andaluz

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista que planteaba a la Cámara autonómica instar al Gobierno de la Junta a reanudar el Programa Integral de Silicosis en Andalucía (PISA).

La iniciativa ha contado con el apoyo de los grupos Socialista, Vox en Andalucía, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, mientras que ha sido rechazada por el Grupo Popular, que había planteado enmiendas a la misma.

En concreto, el PSOE-A había propuesto con esta iniciativa que el Pleno del Parlamento inste al Gobierno andaluz a que "inicie la convocatoria de las personas, entidades y organismos que conformaron los cinco grupos de trabajo que hicieron posible" el PISA --Información y Sensibilización, Formación, Protocolo de Vigilancia Sanitaria, Investigación y Evaluación y Mejora Continua-- con el objetivo de reanudar este programa analizando cuáles de las medidas siguen siendo necesarias para abordar la situación actual de la silicosis en Andalucía y qué nuevas medidas habría que incorporar por ser necesarias en el nuevo contexto".

Además, la iniciativa socialista quería que el Parlamento inste a la Junta a "comprometerse a incorporar una memoria económica que especifique los recursos destinados a cada medida y a continuar elaborando los correspondientes Informes de Evaluación y Seguimiento del PISA".

Y, en tercer lugar, la iniciativa del PSOE-A planteaba que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "convocar periódicamente a los agentes implicados para dar conocimiento del cumplimiento y evaluación del PISA, así como del impacto en la incidencia de la enfermedad" en la comunidad autónoma andaluza.

La diputada del PP-A María José de Alba ha justificado el posicionamiento de su grupo en relación a esta iniciativa defendiendo que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha considerado "siempre prioritario" este tema de la silicosis "desde la escucha, el diálogo, el trabajo y la gestión" propios de la "vía andaluza", y "tiene muy claro que hay que seguir trabajando", como se está haciendo, pero "dejando el PISA a un lado porque se ha evolucionado, se ha mejorado y se ha creado un proyecto más ambicioso, la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, que recoge las demandas" de la iniciativa socialista, según ha venido a sostener.

EL PROGRAMA INTEGRAL DE SILICOSIS DE ANDALUCÍA

Sin embargo, la parlamentaria del PSOE-A Olga Manzano, que ha sido la encargada de defender esta iniciativa ante el Pleno, ha replicado a la diputada del PP-A que "diluir el PISA en la Estrategia Andaluza de Seguridad y de Salud en el Trabajo es descafeinar esta iniciativa, dar marcha atrás, retroceder, restar, dividir", por lo que dicho plan "hay que retomarlo" y los socialistas no van a "renunciar" a él aunque se le llame de otra manera, según ha avisado.

La parlamentaria socialista ha explicado que el citado Programa Integral de Silicosis en Andalucía fue "diseñado y elaborado en el año 2017 por las Consejerías de Salud y de Empleo como instrumento de planificación a medio plazo, que aglutinó un conjunto de metas, prioridades, actividades y acciones preventivas desde un punto de vista global con el objetivo de controlar el aumento de esta enfermedad en Andalucía".

Ambas consejerías --continuaba relatando la iniciativa socialista en su exposición de motivos-- "coincidieron en identificar la incidencia de esta enfermedad profesional, caracterizada por la fibrosis pulmonar y predisposición al cáncer de pulmón, como un problema alarmante ligado concretamente al sector de 'corte, tallado y acabado de piedra'".

"La importancia de este programa radicó fundamentalmente en que para su realización contó con la participación de todos y cada uno de los agentes implicados en este problema de salud pública", ha defendido el PSOE-A.

Así, el Grupo Socialista valoraba en su PNL que "la población trabajadora expuesta, el sector empresarial, los agentes económicos y sociales, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la Inspección Sanitaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Silicosis y las Sociedades Científicas realizaron un importante trabajo y esfuerzo en equipo que tuvo como resultado este programa referente para establecer actuaciones preventivas en el marco de la salud laboral", una "competencia recogida en el artículo 171 del Estatuto de Autonomía para Andalucía".

"PRIMERA ENFERMEDAD LABORAL DE ANDALUCÍA"

Tras ello, el Grupo Socialista advertía en su PNL de que "se puede afirmar que el PISA no ha desarrollado todo su potencial", y "hoy, siete años después de su aprobación, la silicosis es la primera enfermedad laboral de Andalucía".

Así, la PNL detallaba que el año 2023 se cerró en Andalucía con 648 casos según el Sistema Cepross (Comunicación de Enfermedades Profesionales a la Seguridad Social) y 1.199 pacientes de silicosis, "según el propio Servicio Andaluz de Salud en 2022 a falta de los datos de 2023".

Son "datos que deben poner, de nuevo, a la Administración autonómica en alerta", según sostiene el Grupo Socialista, que al hilo pone de relieve que "varios estudios han mostrado su posición favorable para el reconocimiento epidemiológico no solo por el aumento de casos, sino por los problemas de distinta índole que causa en la salud de las personas afectadas por la enfermedad".

Consideran desde el PSOE-A "evidente" que "no desarrollar las distintas acciones que el PISA contemplaba ha tenido como consecuencia el no cumplimiento de los objetivos generales y específicos previstos para controlar la enfermedad, y que a su vez ha significado no mejorar los resultados en la salud del colectivo de trabajadores expuestos y post expuestos a la sílice cristalina".

"Otras consecuencias del incumplimiento del PISA ha sido la relacionada con la insuficiente oferta de formación e información tanto al personal sanitario como a las empresas y sus trabajadores, o los aún escasos recursos presupuestarios destinados a microempresas y pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales", relataba la iniciativa socialista, que sostiene que "dejar morir el PISA no puede ser una opción".

Así, el PSOE-A ha defendido que "es necesario retomar" dicho programa "para su cumplimiento íntegro", e incluso "mejorarlo para abordar nuevas líneas de actuación, en especial las que tienen que ver con la reparación de las personas afectadas por la silicosis en Andalucía y sus familias", y ha concluido sentenciando que "el esfuerzo y trabajo realizado por los agentes implicados en este propósito de lucha contra la silicosis no se puede desaprovechar, porque sería una injusticia para quienes dedicaron tanto su tiempo como sus conocimientos, a la par de una irresponsabilidad".