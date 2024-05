La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Las Cabezas de San Juan

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), donde José Manuel Bornes vendió la serie agraciada con este premio. Al día siguiente de haber dejado un premio de 200.000 euros en la capital andaluza, la fortuna de la ONCE ha vuelto a sonreír a la provincia en esta ocasión con otros 240.000 euros en un Sueldazo de la ONCE.

Bornes, que es vendedor de la ONCE desde el pasado mes de enero, vendió este domingo en la gasolinera de CEPSA en Las Cabezas y tiene otros puntos de venta asignados durante la semana como la entrada del Super Carmela, según ha informado la Fundación.

"Estoy super contento. Por las noches compruebo siempre si he dado algún premio. Tenía el presentimiento de que iba a dar un premio bueno, un pelotazo bueno, se lo decía a mis clientes, y al final me he llevado yo la sorpresa. 240.000 euros es un pasote para una familia", ha explicado el vendedor, que además ha vendido otros nueve cupones premiados con 400 euros que suman otros 3.600 euros.

El sorteo del 5 de mayo, que estaba dedicado al dulce costrada de Soria, ha repartido el resto de sus premios entre la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece mañana martes, 7 de mayo, un bote de 34 millones de euros. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Asimismo, la Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.