Nieto: "Moreno aspira a que Andalucía contribuya; que en el saldo pusiera más de lo que recibe y estaríamos orgullosos"

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, asegura en el debate de la financiación autónomica, reavivado por la pretensión de Cataluña de recaudar el 100% de los impuestos en su territorio y hacer a posteriori una contribución a la financiación común, que "a lo que aspira Juanma Moreno y el Gobierno de la Junta de Andalucía es que podamos ser una comunidad que contribuya. Estamos convergiendo y a un ritmo muy alto. Lo que nos gustaría es que, en el saldo, Andalucía pusiera más de lo que recibe".

En una entrevista con Europa Press, Nieto considera que, frente a la queja de Cataluña de revisar su contribución a la solidaridad interregional por el desequilibrio entre su aportación y lo que recibe, de encontrarse Andalucía en esa misma posición "no nos lamentaríamos, sino que estaríamos tremendamente orgullosos de ayudar a que al resto de comunidades autónomas les fuera bien".

"Hemos partido de una realidad distinta en la que venimos de ser una comunidad a la cola de todo lo positivo y poco a poco vamos corrigiendo esa situación", argumenta sobre la evolución de los indicadores económicos bajo el gobierno de Moreno.

El consejero de Justicia cree que la situación de fondo de la financiación, donde sólo tres o cuatro comunidades son contribuyentes y el resto necesita de la solidaridad para financiar sus servicios públicos, "no es ninguna anomalía, eso es una cosa razonable", para esgrimir aquí que en España se ha conseguido a partir de la Constitución de 1978 que "la brecha entre las comunidades más ricas y las comunidades más pobres se vaya acortando".

"Eso se llama convergencia y es un reto en términos políticos y en términos de gestión muy importante", continúa argumentando Nieto, quien apunta que es un rasgo "copiado del Tratado de la Unión Europea, que pretendía lo mismo entre todos los países de la Unión Europea" para que "la distancia entre los países más ricos fuese cada vez más corta con los países más pobres".

"En Europa, por ejemplo, que se haya ido acortando la brecha entre los países más pobres, España o Grecia, con Alemania, eso no ha sido malo para Alemania porque al mismo tiempo que crecía Grecia, crecía Alemania, lo que ocurre es que Grecia tenía que crecer más rápido para poder acortar esa brecha", sigue reflexionando sobre el espejo que supone la Unión Europea para el funcionamiento del Estado autonómico español.

"En España ocurría igual. Cuando se aprueba la Constitución, la brecha que había entre Cataluña, el País Vasco, Madrid y el resto de comunidades autónomas era brutal y eso se ha ido acortando", apunta en ese sentido.

Descendiendo al problema que afronta España en la actualidad, plantea que "el problema no es cuando nos dicen que no es normal que Cataluña sea la segunda comunidad autónoma que más aporta y que sea la octava o la novena en lo que recibe", para precisar que "eso no funciona así" por cuanto "la clave no es lo que aportas, la clave es qué dinero tienes por habitante para financiar los servicios públicos".

Tras esgrimir que "Cataluña aporta menos por habitante que Madrid o que Baleares", la necesidad de gasto de cada territorio se debe atender de manera que "en Cataluña tiene que haber un dinero para la salud de cada catalán y en Andalucía y en Extremadura y en Murcia tiene que haber un dinero para cada andaluz, cada extremeño, cada murciano" y esa misma financiación por habitante "tiene que salir de una caja común en la que todas las comunidades autónomas aportan según sus capacidades y reciben según sus necesidades".

"Esa es la clave en la que nos tenemos que mover", prosigue su reflexión, antes de argumentar que "el discurso que está haciendo Sánchez y el independentismo catalán y que está haciendo Illa es un discurso tramposo en el que nos están queriendo dar gato por liebre porque la solidaridad y las necesidades no son por territorio, son por habitante".

Nieto quiere desmontar la exigencia catalana resumida en el principio 'tanto contribuyes, tanto tienes' para apuntar que su posición responde al hecho de que "si Cataluña tiene esa renta es porque durante demasiado tiempo la inversión del Estado en Cataluña ha sido muy superior a la que se ha hecho en Andalucía o en Extremadura o en Castilla-La Mancha o en Murcia", práctica de la que infiere que "ese es el verdadero equilibrio".

"El presidente de la Junta de Andalucía está harto de decirlo y su gobierno le va a apoyar y los andaluces le van a apoyar en esa reclamación de justicia con Andalucía", esgrime sobre el reconocimiento que tenga el planteamiento de la Comunidad, para atribuir al modelo de financiación que se aprobó en 2009 que la región "haya perdido más de 20.000 millones de euros que podrían haber aportado a nuestra tierra crecimiento y prosperidad a los que hemos tenido que renunciar".

Arguye que con ese dinero extra "tendríamos una deuda residual", ideas que plantea frente al debate abierto sobre si aceptar o rechazar el ofrecimiento del Gobierno de condonar la deuda de las comunidades con el Estado creada a través de mecanismos como el actual Fondo de Financiación de las Comunidades o el anterior Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

"Andalucía necesita garantizar sus servicios básicos, necesita que podamos seguir creciendo, seguir convergiendo. Que, por cierto, también le va a venir bien a Cataluña, porque una Andalucía fuerte, con capacidad de compra, hará que a Cataluña, que es una comunidad autónoma con una capacidad de producción muy importante, también le venga bien tener ese mercado abierto al sur de España", afirma Nieto sobre los intercambios y flujos financieros entre comunidades.

LEY DE AMNISTÍA

Cuando se le cuestiona por el hecho de que la Ley de Amnistía, la Ley Orgánica 1/2024, sea un agravio desde el punto de vista penal, pero sea difícil de percibir el perjuicio concreto para Andalucía como para recurrirla en el Tribunal Constitucional, Nieto asegura que ese texto "consagra una cosa muy clara, muy evidente, que es la desigualdad entre españoles" por cuanto "se ha hecho es una ley ad hoc, dictada por quien cometió el delito y, en muchos casos, por quien ha sido condenado por ese delito, para decir, oye, si yo soy catalán, independentista y cometo un delito, a mí me lo borras".

El agravio supone contemplar otros supuestos donde "si eres andaluz y has tenido una etapa complicada en tu vida y has robado en un supermercado, pues tú lo pagas", pero por el contrario "mi malversación en Cataluña se borra", antes de estimar que "eso es inaudito, no ha ocurrido nunca en ningún país".

Tras plantear las diferencias con la amnistía que se concedió en el tránsito entre la dictadura de Franco y la democracia, piensa en el caso catalán hay "una anomalía", mientras apunta que "lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña no es asumible y no es un motivo para que el Estado olvide lo que ocurrió", antes de inferir que "la amnistía es amnesia, es eliminar de la memoria delincuencial lo que ocurrió y provocó esa condena".

"Si usted es catalán independentista, se lo perdono. No se lo perdono, le pido perdón, es que el indulto es se lo perdono, la amnistía es le pido perdón y eso es lo que no podemos tolerar y creo que ha hecho muy bien el Gobierno de la Junta de Andalucía, como otros gobiernos de toda España, en recurrir a esa norma", concluye su razonamiento.

Cuestionado si la relación con Cataluña se mueve entre la estrategia del palo del Partido Popular y la zanahoria del Partido Socialista, replica que "el Partido Popular no quiere el palo para Cataluña, quiere a Cataluña potente, de vanguardia, creativa, productiva, pero eso no significa una Cataluña con privilegios", mientras señala que "lo que defiende el PSOE de Sánchez no es a Cataluña, es al independentismo, que es una parte de Cataluña".