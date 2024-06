Nieto llama a Moreno "cronista de Andalucía" mientras "no cumple con sus obligaciones ni planifica estrategias"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha calificado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "cronista de Andalucía" tras su intervención de apertura en el debate general sobre la situación de Andalucía que acoge este miércoles el Pleno del Parlamento.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha descrito ese discurso del presidente andaluz como "endeble, largo y cansino", para recriminarle una gestión centrada "en costosísimas campañas de publicidad para contarle a la ciudadanía una realidad diferente".

Se ha quejado Nieto de un Gobierno que "no cumple con sus obligaciones, no desarrolla nuestro Estatuto, no planifica las estrategias ni industriales, ni de empleo, ni económicas, ni de sostenibilidad ambiental", además de que "no refuerza los servicios públicos", para remarcar que la Junta de Andalucía "se deja dinero sin invertir por la absoluta incompetencia y la negligente gestión".

"Un discurso decepcionante, que no nos ha sorprendido", ha afirmado la portavoz de Por Andalucía, quien ha criticado a Moreno "su dogmatismo, negligencia", además de considerarlo "un producto que se llama Moreno Bonilla, como si estuviéramos lanzando al mercado un paquete de magdalenas en lugar de una institución andaluza que tiene que dedicarse a gobernar y a resolver y no a buscar culpables".

Nieto ha apuntado sobre esa descripción de Moreno que "nos cuenta los problemas que hay" y "la culpa siempre es de otro", por lo que ha inferido que "inventa una realidad paralela ajena a la realidad cotidiana que se vive en nuestra tierra", para enumerar aquí las dificultades de los servicios públicos, déficits de infraestructura, de viviendas, o la degradación medioambiental.

La portavoz parlamentaria de la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Más País Andalucía se ha cuestionado que el presidente andaluz sitúe como "origen y causa" de los problemas de la región la financiación autonómica, ha avanzado que en su interveción en el debate "intercambiará impresiones sobre los 4.600 millones de euros sin ejecutar del presupuesto de 2023", a lo que ha sumado la posición de Andalucía en "inversión por habitante" en sanidad, educación, dependencia o vivienda, "comparada con otras comunidades autónomas que padecen el mismo modelo de financiación".

Ha blandido el argumento del aumento de la desigualdad en Andalucía por "las políticas tan agresivas" que ha atribuido al Gobierno andaluz.

"Tiene una actitud muy infantil y muy inmadura, engañando a la población para seguir recabando de ella los votos", ha continuado argumentando sobre la figura de Moreno, para advertir Nieto de "las verdaderas políticas que está haciendo el PP en Andalucía", que ha concretado en "privilegiar a los que más tienen y desmantelar nuestros servicios públicos para que ganen dinero las empresas".