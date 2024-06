Moreno pide a Gavira (Vox) que se disculpe por su "grave error" de hablar de "adoctrinamiento y pederastia en las aulas"

Defiende el acuerdo PP-PSOE sobre el CGPJ por "responsabilidad" con España pese a las "discrepancias con el sanchismo"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, que "pida disculpas" por el "grave error" de hablar de "adoctrinamiento y pederastia en las aulas andaluzas" en el pleno de la Cámara celebrado hace dos semanas porque no se puede "enturbiar y enfangar" la actividad de 125.000 profesores y docentes en la comunidad.

El propio Gavira ha hecho referencia a este comentario, que fue retirado del diario de sesiones tras la queja del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante su 'cara a cara' con Moreno, en el que ha asegurado que "quizá no se explicó bien" al expresarse para citar a continuación informaciones sobre casos de pederastia en centros educativos andaluces y pedir a la Junta que "fortalezca la inspección y habilite más canales y verán como le llegan las denuncias".

"Lo ha intentado explicar hoy, pero no estuvo bien. Mezclar pederastia y profesores creo que no es bueno, es un grave error porque nuestro sistema de educación es muy amplio, con cerca de dos millones de personas y 125.000 docentes y profesores, una maquinaria enorme que no se puede enturbiar, perjudicar ni enfangar con un comentario tan poco claro, que al final deja mal a los profesores y docentes que tenemos dando un gran servicio", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz.

En este sentido, Moreno ha pedido a Gavira que, más allá de intentar "aclararlo", debería "retirar esa afirmación desafortunada" y pedir "disculpas" para "acabar una polémica" a la que, en su opinión, Vox ha llegado por su "afán de criticar al Gobierno en todo".

En su réplica, Gavira ha asegurado que no tiene "problema en pedir perdón" por un "fallo" en el que "ustedes entendieron una cosa y yo quise decir otra", aunque ha querido dejar claro a Moreno que "en ningún momento no he hablado de los docentes".

ACUERDO SOBRE EL CGPJ SUPERANDO "TRINCHERAS IDEOLÓGICAS"

Frente a las críticas de Vox al acuerdo PP-PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Moreno ha defendido el pacto alcanzado por "responsabilidad" con España pese a las "discrepancias con el sanchismo". En su opinión, el PP ha alcanzado un acuerdo "en beneficio de España y de los españoles" en lugar de "quedarse en la muralla ideológica y el inmovilismo que hace que no avancemos".

"Señor Gavira, no me gustan esas divisiones, sesgos y etiquetas que usted o su grupo se imponen permanentemente. Al final, cuando uno tiene que tomar decisiones pensando en el interés general, a pesar de que eso suponga desgastarse, significa tener sentido de Estado y tener sentido institucional", ha añadido el presidente de la Junta, que ha recomendado a Vox que recapacite sobre sus críticas a un acuerdo "razonable" para renovar el CGPJ superando "trincheras ideológicas".

Finalmente, Moreno ha afeado a Vox que lleve junto al PSOE "un año de bloqueo estéril" al gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y le ha pedido que reflexionen "qué hacen sumando sus votos con el PSOE, IU y Podemos".