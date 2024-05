Moreno anima a defender a la UE de la "ola de desconfianza" en Bruselas: "¿Qué sería de Andalucía sin Europa?"

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado este jueves a defender lo que representa la Unión Europea, ante esa "ola de desconfianza" que existe entre la ciudadanía hacia las instituciones europeas asentadas en Bruselas.

Moreno se ha pronunciado así durante su intervención en un acto, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con motivo del Día de Europa, en el que se ha producido además el izado de la bandera de la Unión Europea en los jardines. Han asistido también el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y varios consejeros del Gobierno autonómico.

El presidente, que se declara "europeísta convencido", ha indicado que, en los últimos tiempos, hay como "una ola de desconfianza a lo que es la institución europea", quizá porque nos pilla lejana o porque se desconoce para qué sirve realmente. Tras apuntar que esas dudas pueden ser sensatas y razonables, ha considerado necesario vencer esa desconfianza, porque, al final, la "desconfianza lo único que hace es paralizar, y cuando se paraliza no se avanza".

Este llamamiento lo ha hecho especialmente a los jóvenes, trasladándoles que cuando viajen a otras parte del mundo se darán cuenta de que no hay "un mejor espacio para desarrollar la vida con garantías de felicidad, éxito y prosperidad" que Europa, asentada sobre unos principios y valores de siglos atrás.

"Además ser europeo es una seña de identidad; por encima de ser andaluz y por encima de ser español, ser europeo desde Andalucía y desde España, desde nuestra vocación, es sumamente importante para superar las fronteras y no pensar en pequeñito, sino en grande", ha indicado.

El presidente también ha lanzado una pregunta a los presentes en el acto: "¿Imagináis lo que sería Andalucía si no estuviéramos en Europa?". Ha hablado del campo andaluz y la PAC, de los fondos Feder, de las becas europeas y las numerosas infraestructuras que se hacen con cargo a los fondos europeos.

"¿Imagináis lo que sería el aislamiento de Andalucía o de España sin Europa?. Europa es parte de nuestra forma de ser y tenemos que defenderla", ha sentenciado el presidente.

"Andalucía es Europa, se siente Europa, nos sentimos Europa", ha agregado el presidente, quien ha indicado que Europa "nos ha ayudado a ser mejores" y que los andaluces aportan al continente "el sentido profundo del sur". "Europa no sería Europa si no tuviera también ese sentimiento", ha manifestado Moreno, para quien la Europa que los andaluces queremos está "más atenta a las necesidades de sus regiones", que deben tener un "mayor protagonismo" y participación en la toma de decisiones, y no solo limitarse a aplicar las normativas que emanan de las instituciones de la UE.

Ha recordado que tiene "la enorme suerte" de ser vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE y, por tanto, puede participar de una manera activa en las decisiones.

El presidente ha insistido en que "tenemos que ser conscientes de la enorme fortuna que tenemos de vivir en un espacio donde tú puedes pensar lo que te dé la gana; puedes realizar lo que te dé la gana, y te puedes mover con absoluta libertad", algo que, "tristemente", no es lo que impera en la generalidad del planeta.

"No existe otro nivel de protección en el mundo mayor del que tenemos en Europa, emblema de paz, de progreso, de libertad y de justicia", según ha apuntado.

Unos valores que, en su opinión, hay que defender frente a los "cantos de sirena" y discursos "contrarios a las instituciones europeas": "No demos ningún paso atrás, sino pasos adelante y siempre pensando en libertad, progreso y futuro, que al final es lo que queremos para todos nosotros".