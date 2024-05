Mónica García asegura que hay "mucha irregularidad" entre las CCAA en la preparación de plantillas para el verano

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado que hay "mucha irregularidad" entre las CCAA en cuanto a la preparación de los planes de verano para gestionar los recursos humanos en Atención Primaria en estos meses.

"Hemos pedido a las CCAA que nos den sus planes de verano, planes de verano que tenían que tener elaborados, porque lo que ocurre con los profesionales durante los veranos no es nuevo. Nos pasa igual que con las epidemias de la gripe en invierno. Tenemos que tener un Sistema Nacional de Salud preparado para los momentos en los que los profesionales disfrutamos de las vacaciones", ha dicho la ministra en declaraciones a los medios este jueves, después de presidir, junto con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, una reunión sobre el PERTE de Salud de Vanguardia.

En este sentido, ha explicado que las CCAA que sí lo han planificado y que han estado haciendo "un trabajo previo" para que los residentes de Atención Primaria que van a terminar en septiembre puedan ejercer la asistencia sanitaria de manera planificada "van a tener menos problemas".

"El verano es un momento en el que siempre nuestro sistema sanitario se duele de la falta de recursos y de la falta de planificación. Pero hay comunidades que han hecho su trabajo, hay comunidades que han hecho su planificación y que no van a tener un verano diferente al que han tenido antes", ha remachado.

Precisamente, este pasado viernes, el Ministerio de Sanidad convocó a las CCAA a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará el próximo 5 de junio, para debatir sobre la situación de estos profesionales este verano. Sanidad dio a las CCAA 48 horas para presentar sus planes estivales.

La pandemia de Covid 19 provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso este año, durante los meses de verano, va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías, pero a la vez van a coexistir dos promociones de especialistas en formación de cuarto año (y el verano que viene, dos promociones de quinto año en las especialidades que tengan esa duración).

El ámbito donde la situación es más complicada, como ha venido siendo habitual en los últimos años, es el de la Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en la práctica en Atención Primaria.

ALEGACIONES AL PROYECTO DE LEY DE GESTIÓN

Sobre el anuncio de la Comunidad de Madrid de presentar alegaciones a la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, García se ha reconocido "fascinada" con que "sin haber un texto, sean en la Comunidad de Madrid ya pitonisas de la confrontación y la polarización".

Lo que sí ha habido, tal y como ha recordado García, ha sido una consulta pública de la Ley. "Decir que va a invadir competencias de algo que todavía no existe, a mí me maravilla", ha insistido la ministra.

En este punto, García ha recordado que la Comunidad de Madrid también ha podido participar en la mencionada consulta pública, que finalizó este pasado martes. "Yo más bien creo que lo que temen es que este texto de esta Ley de Gestión Pública e Integridad choque con su modelo de parasitación de la sanidad, con su modelo de privatización", ha criticado la ministra.

Así, ha reiterado que, desde el Ministerio tienen que "defender" el Sistema Nacional de Salud y la sanidad pública "de todos aquellos que quieren extraer y quieren sacarle beneficios obscenos". "No entendemos bien la colaboración cómplice de algunos gobiernos, entre ellos el de la Comunidad de Madrid. Pero lo que más me fascina es que hagan alegaciones a un texto que no existe", ha concluido.