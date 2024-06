La mediación y la indisciplina serán las protagonistas de la próxima temporada del Teatro Central

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Un hito escénico sin precedentes abrirá las puertas y la temporada del Teatro Central el próximo mes de octubre. Se trata de 'The second woman', de las creadoras australianas Nat Randall y Anna Breckon, que inauguran una programación marcada por la indisciplina y que posiciona al público como eje central de sus propuestas.

El espacio escénico de la Cartuja, perteneciente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, contará esta temporada con 41 compañías, 43 espectáculos y un total de 80 funciones, con la mejor muestra de la escena andaluza, nacional e internacional. Además de la programación regular, el espacio de la Expo’92 acogerá de nuevo las funciones del ciclo de 'Jazz en Noviembre'.

En la presentación de la programación, el secretario general para la Cultura, José Vélez, ha destacado la oferta artística del Central como "una de las más amplias de todas las que se proponen a nivel nacional e internacional". Una programación, ha añadido, que "vuelve a situar a Andalucía como centro de la excelencia artística". Así, el Teatro "seguirá siendo durante esta temporada el anfitrión en nuestra comunidad de los artistas más destacados del panorama mundial".

En su intervención, Vélez ha señalado que en la anterior temporada el Teatro Central contó con un total de 250 abonados, y una media de ocupación de sala del 78%, contabilizándose, además, la asistencia de 35.000 espectadores en las actividades del espacio cultural. En una temporada, ha añadido, "en la que ya se reforzó el intercambio de experiencias, línea en la que se va a seguir trabajando".

DOS ESPECTÁCULOS ENCABEZADOS POR MUJERES ABREN TEMPORADA

Serán dos las propuestas encabezadas por mujeres las que den el pistoletazo de salida a la nueva temporada el fin de semana del 19 de octubre. La actriz María Hervás será la protagonista absoluta en la sala A con 'The second woman', obra en la compartirá escena durante 24 horas con 100 personas identificadas con el género masculino, la mayoría sin experiencia previa en las artes escénicas. Se trata de un hito escénico sin precedentes, que llega a España como resultado de la colaboración en la producción del Grec 2024 Festival de Barcelona y del Teatro Central.

Ese fin de semana se podrá ver también en la sala B, 'Breve historia del ferrocarril', proyecto en el que Esther Isla y Paloma Córdoba, bajo la dirección de Beatriz Jaén, hablarán de la memoria y la justicia.

La oferta del Central para los próximos meses incluye ocho estrenos absolutos de la mano de artistas y compañías veteranas que llegarán a las tablas del teatro de la Cartuja. Serán los andaluces Israel Galván, Lucía Vázquez, Julia Moyano y Rocío Hoces con su compañía 'La Rara', Marcat Dance, Chloé Brûlé-Dauphin y Teatro Anatómico, de Ana Sánchez Acevedo y Pedro Rojas Ogáyar quienes estrenen sus obras durante la temporada. A ellos se suman los mexicanos Los Colochos Teatro, que visitan por primera vez la capital hispalense y estrenarán su obra 'Tuta', a partir de Tito Andrónico, de William Shakespeare.

A la lista de estrenos exclusivos, se le suman hasta nueve estrenos en España. A la ya mencionada 'The second woman', de Nat Randall y Anna Breckon, se suman los proyectos '13&14' de Tao Ye/Tao Dance Theater; 'Into the Hairy', de Sharon Eyal, Gai Behar y L–E–V; Anne Teresa de Keersmaeker vuelve a escoger Sevilla para presentar su último proyecto, 'Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione', junto a Radouan Mriziga, Rosas y A7la5; el colectivo Fc Bergman traen 'Weken en dagen' junto con Toneelhuis mientras que Rachid Ouramdane, en coproducción con Chaillot Théâtre National de la Danse estrenarán 'Contre-nature'.

La programación de estreno se completa con Jefta Van Dinther y 'Remachine'; la Compagnie Non Nova y Phia Ménard con 'Art.13' e Idio Chichava y Cie Converge+, que, en complicidad con el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, traerán a la capital hispalense 'Vagabundus'.

CREACIÓN ANDALUZA

La próxima temporada, el Central vuelve a apostar por la creación escénica hecha en Andalucía y presenta 13 espectáculos de compañías andaluzas, siete de ellos estrenos absolutos, con sus correspondientes residencias creativas y técnicas. A destacar entre estas propuestas está la semana dedicada al coreógrafo y bailaor Israel Galván en la que presentará dos espectáculos, 'Sevillanas Solteras' en estreno mundial y 'RI TE', presentado en colaboración con la bailarina y coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas.

Por su parte, Marcat Dance estrenará en la sala B 'Afines'; Lucía Vázquez, 'Normcore -lo normal-'. Teatro Anatómico hará lo propio con 'Pregón'. Candela Capitán presentará 'Solas'; Alberto Cortés, 'Analphabet'; Truca Circus y Ana Donoso Mora, 'El Círculo'. 'Las alegrías', de La Chachi, 'La fiesta desde fuera' de Lola Botello y Cordelia y 'Las yeguas' de la sevillana nacida en Canadá, Chloé Brûlé, completan la nómina de artistas andaluces que se presentan en este espacio. Además, la compañía La Rara ofrecerá un proyecto de mediación sobre salud mental cuya muestra final, 'Saltar la tapia', se podrá ver en la sala B.

En palabras del director artístico, Manuel Llanes, "el Teatro Central pretende destacar que la cultura es conversación". En este sentido, la programación se verá reforzada por la formación y el intercambio de experiencias, con el fin de situar al coliseo de la Cartuja como mediadores entre la creación artística y el público en general.

A este fin, se han programado seis talleres en colaboración con el Centro de Formación Escénica de Andalucía y el Centro de Creación Coreográfica de Andalucía. Los talleres estarán en manos de los creadores Denise Despeyroux, Israél Galván, Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, el Conde de Torrefiel, Andrés Lima; Chiqui Carabante, Font García, Vito Sanz Juan Vinuesa y Club Caníbal y Carlos Marquerie.

Para reforzar esa experiencia de intercambio creativo, se sumarán además los encuentros entre el público y el elencos de varias compañías programadas esta temporada, como son Miren Iza (Tulsa) y y María Velasco; La Rara; Chévere y Carlos Marquerie. Estas charlas amplían y enriquecen el universo escénico a través del intercambio de impresiones entre el público asistente y el equipo artístico de los trabajos.

Además, al hilo de enriquecer la propuesta cultural entre la ciudadanía, la próxima temporada volverá al Central Laboratorio Antropoloops con 'El programa como archivo en movimiento', un proyecto educativo-musical para adolescentes que pretende reinterpretar, a través de la mezcla musical y la mirada del alumnado de seis institutos de secundaria, todo el programa del Teatro Central de la temporada 24/25 como un impactante archivo sonoro.

Este taller será la continuación de la actividad que en la temporada 23/24 han desarrollado con escolares sevillanos. También este año se hablará de salud mental como un problema colectivo y no individual, a través de un profundo trabajo de indagación documental y artística sobre el bienestar emocional, psicológico y social que lidera la compañía La Rara.

La música, y en concreto, el jazz, vuelven al teatro de la Cartuja con una nueva edición del ciclo de 'Jazz en Noviembre'. Este año, además de la ya tradicional fiesta de la batería 'Drumfest', contará en su programa con figuras de la talla de Donny McCaslin Quartet; Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorde Pardo; Marco Mezquida Trío; Trinidad Jiménez y Óscar Rifjberg. A las habituales jam session que se suceden tras los conciertos, esta edición suma una novedad, y es que el festival acogerá la final del Concurso SGAE para obras de jazz 'Tete Montoliu'. Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación SGAE con el propósito de estimular y reconocer la creación de los compositores de este género.