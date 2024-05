Marchena lanza su candidatura para ser rector de la US e "incentivar la participación por sufragio universal"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla (US) Manuel Marchena ha lanzado este miércoles las "doce razones" por las que ha decidido optar a ser rector de la institución académica en las próximas elecciones. El mandato del actual responsable, Miguel Ángel Castro, expira el próximo enero de 2025. En estos momentos, la US está inmersa en el proceso de adaptación de sus Estatutos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fija que es obligatorio el sistema de elección por sufragio universal.

En el esbozo del que será su programa electoral y bajo el lema #laUSqueviene, Marchena expone que se presenta a rector para "devolver" a la US "todo lo que me ha dado durante las últimas décadas de mi vida" y para "promover e incentivar la participación de la comunidad universitaria en las elecciones a rector por sufragio universal", según se recoge en el documento consultado por Europa Press.

Marchena ya aclaró hace semanas que "sólo me presentaré" si el sistema de elección es por sufragio universal y no por el Claustro. "Sería chocante" que no fuera por sufragio universal, apuntaba Marchena, en alusión a la obligación de que así sea según lo recogido en la LOSU. Hasta el momento, la US es la única universidad española que mantiene la elección de rector por el Claustro.

Entre las doce razones que esgrime el catedrático de Análisis Geográfico Regional, destaca en primer lugar la intención de "generar una Universidad de Sevilla más activa, vanguardista, internacional, con liderazgo, con mayor relevancia académica y científica y mayor alcance en la vida social de Sevilla, Andalucía y España". El candidato se compromete a impulsar una "mayor descentralización y autonomía que agilice procesos y decisiones".

Igualmente, buscará "mejorar la financiación"; "generar una alta incentivación a la actividad investigadora y docente"; aprobar un plan para reducir el abandono de los estudios; "integrar eficazmente a la US en el ecosistema emprendedor y empresarial de Sevilla, Andalucía, España y Europa"; y reducir la burocracia y simplificar la estructura de gestión.

Por último, fomentará la motivación de los docentes con la implantación de un premio a la excelencia docente; un plan ambicioso de internacionalización real "fortaleciendo e incrementando el espacio de trabajo de investigación con Iberoamérica, Europa y África; y elaborar, analizar y consensuar una carrera profesional del personal técnico y de administración y servicio "adecuada a las necesidades de la US".