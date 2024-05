Junta no puede "certificar" 585 millones ejecutados de fondos UE por falta de "aplicativo informático" del Gobierno

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluz de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha denunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que se han ejecutado 585 millones de euros del marco de fondos europeos 2021-2027 que no se pueden "certificar" por la falta de "aplicativo informático" del Gobierno central, lo que va a provocar "problemas de tesorería" y no se va a poder "cumplir" el objetivo de déficit si no se soluciona.

"¿Esto cómo puede ser?", ha preguntado la consejera ante el Pleno del Parlamento: "Hemos ejecutado fondos europeos y no podemos certificarlos al Gobierno de España ni a la Unión Europea para que nos manden esos ingresos, por lo tanto, vamos a tener problemas de tesorería si no lo hacen y no vamos a poder cumplir el déficit".

España ha achacado esta imposibilidad de certificar esos fondos ejecutados al hecho de que el Gobierno central no tiene un "aplicativo informático".

En su opinión es una "auténtica irresponsabilidad" y supone una "asfixia" del Gobierno nacional a Andalucía.

Asimismo, la consejera también ha denunciado el hecho de que el Ejecutivo nacional "no ha actualizado las entregas a cuenta", de manera que Andalucía cuenta con 150 millones de euros menos cada mes.

Otro ejemplo de la "asfixia" del Gobierno a Andalucía, según ha insistido, es la "infrafinanciación" de esta comunidad de 1.500 millones anuales por el actual sistema de financiación que sigue sin reformarse.